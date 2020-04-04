الجيش اللبناني يدعو المواطنين لعدم لمس الألغام والأجسام المشبوهة

وأعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​- ​مديرية التوجيه​ في بيان اليوم السبت انه نظراً إلى استمرار تعرض بعض المواطنين لإصابات ناجمة عن ​انفجار​ ألغام وقنابل عنقودية وأجسام مشبوهة، تذكر قيادة الجيش المواطنين بأن الذخائر المذكورة هي متعددة الأشكال والأحجام وقد تكون مموّهة بطرق مختلفة ومنتشرة عشوائياً في الأراضي التي شهدت أعمالاً حربية، وحرصاً على ​السلامة العامة​، تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى التقيّد بالإرشادات.



و طالب الجيش عدم الاقتراب من الأماكن المشبوهة و عدم لمس ​الألغام​ و​القنابل العنقودية​ والأجسام المشبوهة والذخائر غير المنفجرة، أو العبث بها و الالتزام بإرشادات التحذير وعدم نزعها أو محاولة الدخول إلى البقع المسيّجة وعدم سلوك الطرقات غير الآمنة، والالتزام دائماً بالطرقات المعبدة.



والالتزام دائماً بقواعد الحيطة والأمان لأن عدم وجود دلائل أو إشارات لا يعني عدم وجود أجسام خطرة.



حصدت القنابل العنقودية والذخائر غير المنفجرة التي خلّفها العدوان الصهيوني على لبنان عام 2006 عشرات القتلى ومئات الجرحى، ولا يزال خطرها متربصاً بالمواطنين نظراً لكثافة وجودها، علماً بأن استعمال هذا النوع من الذخائر على نحو يهدّد سلامة المدنيين محظور دولياً. وقد خلّف القصف الإسرائيلي حوالى مليون قنبلة عنقودية أو أكثر غير منفجرة. وتمّ حتى الآن تفكيك 122 ألفاً منها، ولا تزال تجري حالياً عملية تنظيف الحقول.