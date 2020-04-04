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السبت 4 نيسان 2020 ساعة 19:17

شركاتنا المعرفية في الخط الامامي لمكافحة كورونا

شركاتنا المعرفية في الخط الامامي لمكافحة كورونا
وفي تصريح ادلى به اليوم السبت خلال مراسم ازاحة الستار عن منظومة تشخيص فيروس "كوفيد-19" قال ستاري، اننا نبذل الجهود منذ شهرين وان منظومة تشخيص فيروس "كوفيد-19" هي حصيلة لاستثمارات البلاد في القطاع الصحي والشركات المعرفية.

وقدم ستاري عرضا لانشطة الشركات المعرفية فيما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا واضاف، ان الشركات المعرفية قد دخلت مجال انتاج المنتوجات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا حيث نجح بعضها من التوصل الى اسلوب جديد لتشخيص كورونا بواسطة الذكاء الاصطناعي.

واضاف، ان الشركات المعرفية دخلت مجال انتاج العدة الخاصة بتشخيص فيروس كورونا الا ان عددا من الشركات تمكنت عبر استخدام الذكاء الاصطناعي وباستعمال تكنولوجيا جديدة في هذا المجال من ابتداع اسلوب جديد لتشخيص كورونا.

واوضح ستاري بان الاسلوب الجديد يمثل رؤية جديدة لتشخيص فيروس كورونا بدقة باستخدام جهاز "سي تي سكن" واضاف، ان هذا النجاح هو حصيلة لتحرك الشركات المعرفية في مجال الذكاء الاصطناعي.

واوضح بان هذه الشركة تمكنت من التوصل الى منظومة ذات دقة عالية يمكن عبرها تشخيص فيروس كورونا باستخدام جهاز "سي تي سكن" حيث بالامكان الاستفادة من هذه المنظومة في الكثير من المستشفيات، معتبرا الاسلوب الجديد في التشخيص بانه اكثر دقة بكثير من العدة التشخيصية (كيت).

وصرح بان هنالك شركتين معرفيتين في مجال انتاج العدة التشخيصية قامتا لغاية الان بتسليم 250 الف عدة تشخيص وهما قادرتان على تسليم 100 الف عدة اسبوعيا.
كما لفت الى ان الشركات المعرفية دخلت ايضا مجال انتاج اجهزة التنفس الاصطناعي لتغطية حاجة المستشفيات وكذلك في مجال انتاج الكمامات حيث تضاعف الانتاج في ظل الجهود المبذولة.
رقم : 854658
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