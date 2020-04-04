السعودية تعزل أحياء داخل جدة بسبب كورونا

وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية "في ضوء التوصيات الصحية المقدمة من الجهات المعنية بتعزيز الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار كوفيد-19 بالمملكة، وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، فقد تقرر ما يلي تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعدد من الأحياء السكنية بمحافظة جدة وذلك بعزل الأحياء (كيلو 14 جنوب، کيلو 14 شمال، المحجر، غليل، القريات، کيلو 13، بترومين) ومنع الدخول إليها أو الخروج منها ومنع التجول فيها على مدار اليوم 24 ساعة اعتبارا من الساعة الثالثة من عصر اليوم السبت حتى إشعار آخر".



وبين المصدر أن "يسمح لسكان الأحياء المشار إليها الخروج من منازلهم للاحتياجات الضرورية مثل (الرعاية الصحية، والتموين) وذلك داخل نطاق منطقة العزل خلال الفترة من الساعة السادسة صباحا وحتى الثالثة عصرا".



ونهاية الشهر الماضي، أعلنت السلطات السعودية، إغلاق محافظة جدة وتعليق الدخول والخروج منها، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية الإضافية للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.



وارتفع عدد الإصابات بسبب الفيروس في السعودية إلى 2039، إضافة إلى 25 حالة وفاة؛ جعلت المملكة أكبر دولة خليجية في تسجيل وفيات بكورونا.