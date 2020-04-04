النخالة يبحث مع عباس جهود مكافحة الفيروس التاجي

جاء ذلك خلال اتصال أجراه النخالة، برئيس السلطة الفلسطينية، بحسب بيان لـ "الجهاد الإسلامي".



وأكد النخالة على ضرورة "توحيد الجهود واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين جميعا".



وفاقم انتشار فيروس "كورونا"، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من الأزمة الاقتصادية؛ حيث تواجه السلطة الفلسطينية تراجعا حادًّا في الإيرادات المالية، ناتجة عن إجراءات اتخذتها لمنع تفشي الفيروس محليا.



وحتى اليوم السبت، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الأراضي الفلسطينية 210 إصابات، بينها 12 في غزة.



وبلغ عدد المصابين بالفيروس حول العالم، حتى اليوم السبت، مليونا و117 ألفا و942 شخصاً، والوفيات 59 ألفا و201 حالة، فيما تعافى حوالي 228 ألفا.