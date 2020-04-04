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السبت 4 نيسان 2020 ساعة 19:30

كورونا في أفغانستان... ارتفاع عدد الوفيات إلى 7

كورونا في أفغانستان... ارتفاع عدد الوفيات إلى 7
وقال الناطق باسم وزارة الصحة وحيد مايار، في تصريح للصحفيين، إن عدد إصابات كورونا في عموم البلاد ارتفع من 239 إلى 299، وإجمالي الوفيات بلغ 7.

وأضاف أن أغلب الإصابات في العاصمة كابل وولاية هرات، مبينا أن السلطات الأمنية أعلنت حظرا للتجوال في العاصمة والعديد من المدن الأخرى، وذلك للحد من انتشار الفيروس.
وأشار مايار، إلى أن 12 مصابا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات.

وبين أن عودة المواطنين الأفغان من إيران زاد من انتشار الفيروس في البلاد.

وحتى عصر السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و141 ألفا، توفي منهم أكثر من 61 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 238 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".

وتتصدر إيطاليا قائمة وفيات كورونا عالميا، وتحل بعدها إسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.
رقم : 854668
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