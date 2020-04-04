الصفحة الرئيسية
0
السبت 4 نيسان 2020 ساعة 21:55

تركيا... ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 501

تركيا... ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 501
وأعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجا، عبر تويتر، "ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في تركيا إلى 501 والإصابات إلى 23.934 بعد تسجيل 76 حالة وفاة و3.013 إصابة جديدة".
​وأعلنت تركيا، مساء يوم الجمعة الماضي 3 أبريل/ نيسان، حظر التجول لمن تقل أعمارهم عن 20 عاما.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

وتجاوز عالميا عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، المليون و162 ألف إصابة، ونحو 63 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 244 ألفا.
رقم : 854713
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
خارطة الطريق الجديدة لفصائل المقاومة في العراق
خارطة الطريق الجديدة لفصائل المقاومة في العراق
ايران .. اكثر من 600 الف تعبوي يشاركون بعمليات مكافحة كورونا
ايران .. اكثر من 600 الف تعبوي يشاركون بعمليات مكافحة كورونا
4 نيسان 2020
مجموعة الـ 77 والصين تطالبان برفع الحظر الظالم عن ايران
مجموعة الـ 77 والصين تطالبان برفع الحظر الظالم عن ايران
4 نيسان 2020
سوريا تدين انتهاكات كيان الاحتلال بحق الجولان المحتل
سوريا تدين انتهاكات كيان الاحتلال بحق الجولان المحتل
4 نيسان 2020
ترامب وكورونا.. مكاسب على حساب حياة الاميركيين
ترامب وكورونا.. مكاسب على حساب حياة الاميركيين
4 نيسان 2020
روحاني يصدر أوامر في مجال إدارة أزمة كورونا
روحاني يصدر أوامر في مجال إدارة أزمة كورونا
3 نيسان 2020
تويتر تواصل إغلاق حسابات مكتب قائد الثورة باللغات العالمية
تويتر تواصل إغلاق حسابات مكتب قائد الثورة باللغات العالمية
3 نيسان 2020
أهداف العمليات العسكرية الأمريكية المشبوهة في العراق
أهداف العمليات العسكرية الأمريكية المشبوهة في العراق
3 نيسان 2020
حصاد الحرب اليمنية
حصاد الحرب اليمنية
3 نيسان 2020
هل يقترب شهر عسل ترامب وبن سلمان من نهايته؟
هل يقترب شهر عسل ترامب وبن سلمان من نهايته؟
2 نيسان 2020
انخفاض أسعار النفط... حرب أو اتفاق!
انخفاض أسعار النفط... حرب أو اتفاق!
2 نيسان 2020
باقري: نتابع التحركات الأميركية لحظة بلحظة
باقري: نتابع التحركات الأميركية لحظة بلحظة
2 نيسان 2020
الحرس الثوري سيزيح الستار عن انجازات جديدة لمواجهة كورونا
الحرس الثوري سيزيح الستار عن انجازات جديدة لمواجهة كورونا
2 نيسان 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قطر... إعلان أول حالة وفاة بفيروس كورونا
نتائج إيجابية لاختبار أول لقاح إيراني الصنع ضد کورونا
لبنان.. 412 حالة اصابة مثبتة بفيروس كورونا
الاحتلال يعلن ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 3460
هل ينتقل فيروس كورونا عن طريق الطعام؟