الصفحة الرئيسية
0
السبت 4 نيسان 2020 ساعة 21:59

'طفرة' تضع الإقتصاد الإيراني في جادّة الصواب!

المتابع لخطابات قائد الثورة الإسلامية آية الله خامنئي خلال السنوات الماضية يرى جلياً أن الاقتصاد المقاوم يشكل حيزاً بارزاً منها، فالقائد يؤمن بأن الاقتصاد المقاوم هو المنهج الوحيد القادر على تلبية تطلعات الشعب الإيراني وطموحاته في بلوغ التقدم وتحقيق الرفاه الاجتماعي ومواجهة الآثار المخربة الناجمة عن الاعتماد على الأساليب القديمة وغير المثمرة في التعاطي مع هذا القطاع على الصعيدين الداخلي والخارجي على حد سواء.

في هذا السياق يمكن القول بأن استراتيجية "الإدارة الجهادية" هي العنوان الآخر الذي يمكن استلهامه من خطابات قائد الثورة الإسلامية في إيران؛ فهذه الاستراتيجية تعتبر الداعم الأساسي للاسراع في تحقيق أهداف الاقتصاد المقاوم لأن البيروقراطية الإدارية التي كانت معتمدة في السابق لم تعد قادرة على تلبية متطلبات المرحلة وتحقيق ما هو مطلوب في المستقبل.

كما أثبتت الإدارة الجهادية جدارتها في العديد من المواقف والحوادث التي مرت بها إيران خلال السنوات الماضية وهي تظهر اليوم نماذج فريدة أمام العالم في مكافحة جائحة كورونا؛ ففي الوقت الذي تفرض فيه الإدارة الأمريكية حظراً جائراً على المستلزمات الطبية والصحية تتعامل إيران بكفاءة وروح إنسانية عالية مع هذا الوباء مقارنة مع الدول الأخرى، وذلك بفضل الإدارة الجهادية التي تتمتع بها الكوادر الطبية والقوات الرديفة لها من فرق ومجاميع تطوعية لطلبة الجامعات ومختلف شرائح المجتمع الإيراني وصنوفه.

في الشق الاقتصادي تتطلب الإدارة الجهادية أيضاً توفر عدّة عوامل لنجاحها وفي مقدمتها ضرورة اعتماد المنطق في التعامل مع التطورات الاقتصادية والاستفادة من تجارب الماضي والاعتماد على القدرات والطاقات الشبابية في هذا المجال، والتحلي بالايمان والايثار وتحمل المسؤولية باعتبارها خيارات استراتيجية لابدّ من الأخذ بها بجدية لتحقيق الأهداف المطلوبة وفي مقدمتها التنمية الشاملة واقرار العدالة الاجتماعية.

المتابع للشأن الإيراني يدرك جيداً أن النظام الاقتصادي في إيران يختلف عن النظامين الرأسمالي الغربي والاشتراكي الشرقي ، فالطفرة في الإنتاج التي أطلقها قائد الثورة الإسلامية تحتم ضرورة أن تلبي التغييرات المطلوب إدخالها على هذا النظام كافّة الاحتياجات الاقتصادية للبلاد.

قائد الثورة الإسلامية يؤمن بأن إيران من الدول التي تتميز بثروات طبيعية كبيرة نظراً لسعتها الجغرافية من جانب، وتعدد فصولها المناخية من جانب آخر، وهو ما يؤهلها لأن تكون قادرة على إنتاج ما تحتاجه في شتى المجالات الزراعية والصناعية وغيرها من الميادين الاقتصادية.

كما يجدر الإشارة إلى أن إيران لا تعاني من زيادة غير محمودة في عدد السكان وهذا ما يجعلها قادرة أيضاً على التحكم بمستويات النمو السكاني ويؤهلها كذلك لوضع خطط استراتيجية تتناسب مع متطلباتها الاقتصادية والتنموية بما يضمن لها وضعاً مستقراً شريطة أن تتم الاستفادة من الطاقات البشرية والثروات الطبيعية المتوفرة لديها بشكل جيد، خصوصاً في أوقات الأزمات كالحظر المفروض عليها على خلفية الخروج الأمريكي غير القانوني من الاتفاق النووي بين إيران والمجموعة السداسية الدولية.

إيران تمتلك الكثير من المعادن ومصادر الطاقة لاسيّما النفط والغاز وهو ما يساعدها كثيراً في مواجهة ظروف الحظر وإحداث طفرة نوعية في الإنتاج طبقاً لما أوصى به قائد الثورة الإسلامية، إلى جانب اعتمادها على برامج ستراتيجية تضمن لها تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات.

قائد الثورة الإسلامية كان قد أكد وفي أكثر من مناسبة أن "الحظر شكّل فرصة ثمينة لإيران وبإمكانه أن يكون فرصة في المستقبل أيضاً تدفعنا للاعتماد على أنفسنا من الناحية الاقتصادية"، مؤكداً أن "عُمدة مشاكلنا الاقتصاديّة سببها الاعتماد على النفط الذي أدّى إلى قلة الإهتمام بالطاقات والقوى المحلية من أجل تطوير البلاد، وستكون حينها فرصة العمر إذا تمكنّا من القيام بهذا الأمر. ساسة أمريكا ملتفتون لهذه النقطة وقد قرأت في تقرير أنّهم أوصوا بضرورة عدم السماح لإيران بتجربة الاقتصاد المنعزل عن النفط، والتخطيط لمسار يقود إلى عدم انقطاع اعتمادها مطلقاً عن النفط، لأنّها ستلجأ لتبني الاقتصاد غير النفطي".

بطبيعة الحال المرحلة تفرض أهمية توظيف كل ما تملكه إيران لتطوير وضعها الاقتصادي لتحقيق عدّة أهداف بينها القضاء على البطالة ودعم القطّاع الخاص ورفع مستوى الإنتاج وتطوير قطّاع الصادرات والارتقاء بالقدرة الشرائية لكافّة شرائح المجتمع وتقليص الفوارق الطبقية إلى الحدّ الأدنى، وهذا يتطلب في الوقت نفسه انتهاج طرق حديثة جداً لتحقيق التقدم في شتى مفاصل الحياة الاقتصادية والخدمية والمعيشية وذلك من خلال الاعتماد على الكوادر العلمية والمتخصصة، والاهتمام بصورة أكبر بالقطّاع المالي والمصرفي الذي يمثل حلقة الوصل بين كافّة الجوانب الاقتصادية والتجارية على المستويين المحلي والخارجي.
رقم : 854714
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
خارطة الطريق الجديدة لفصائل المقاومة في العراق
خارطة الطريق الجديدة لفصائل المقاومة في العراق
ايران .. اكثر من 600 الف تعبوي يشاركون بعمليات مكافحة كورونا
ايران .. اكثر من 600 الف تعبوي يشاركون بعمليات مكافحة كورونا
4 نيسان 2020
مجموعة الـ 77 والصين تطالبان برفع الحظر الظالم عن ايران
مجموعة الـ 77 والصين تطالبان برفع الحظر الظالم عن ايران
4 نيسان 2020
سوريا تدين انتهاكات كيان الاحتلال بحق الجولان المحتل
سوريا تدين انتهاكات كيان الاحتلال بحق الجولان المحتل
4 نيسان 2020
ترامب وكورونا.. مكاسب على حساب حياة الاميركيين
ترامب وكورونا.. مكاسب على حساب حياة الاميركيين
4 نيسان 2020
روحاني يصدر أوامر في مجال إدارة أزمة كورونا
روحاني يصدر أوامر في مجال إدارة أزمة كورونا
3 نيسان 2020
تويتر تواصل إغلاق حسابات مكتب قائد الثورة باللغات العالمية
تويتر تواصل إغلاق حسابات مكتب قائد الثورة باللغات العالمية
3 نيسان 2020
أهداف العمليات العسكرية الأمريكية المشبوهة في العراق
أهداف العمليات العسكرية الأمريكية المشبوهة في العراق
3 نيسان 2020
حصاد الحرب اليمنية
حصاد الحرب اليمنية
3 نيسان 2020
هل يقترب شهر عسل ترامب وبن سلمان من نهايته؟
هل يقترب شهر عسل ترامب وبن سلمان من نهايته؟
2 نيسان 2020
انخفاض أسعار النفط... حرب أو اتفاق!
انخفاض أسعار النفط... حرب أو اتفاق!
2 نيسان 2020
باقري: نتابع التحركات الأميركية لحظة بلحظة
باقري: نتابع التحركات الأميركية لحظة بلحظة
2 نيسان 2020
الحرس الثوري سيزيح الستار عن انجازات جديدة لمواجهة كورونا
الحرس الثوري سيزيح الستار عن انجازات جديدة لمواجهة كورونا
2 نيسان 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قطر... إعلان أول حالة وفاة بفيروس كورونا
نتائج إيجابية لاختبار أول لقاح إيراني الصنع ضد کورونا
لبنان.. 412 حالة اصابة مثبتة بفيروس كورونا
الاحتلال يعلن ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 3460
هل ينتقل فيروس كورونا عن طريق الطعام؟