يا رهيفَ الطَّبْعِ ماذا تطلُبُ
شَقَّ ما يلقى الكسيرُ المُتعَبُ
هي دنيًا أرّقَتْ يا حبذا
رحمةٌ منكَ إلينا تَقرَبُ
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يا صبيحَ الوجهِ أسرِعْ باللّقا
فرُبانا بكَ ترجو المْرتقى
وغدتْ تنشدُ أسبابَ التُّقى
بأيادِيها أقاحٍ تندُبُ
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يا رحيم القلبِ عانِقْ شوقَنا
فلقد واللهِ أعيَتْنا المُنى
هاتِ ما عندكَ مِنْ كأسِ الهَنا
تحتسي منهُ قلوبٌ تجدِبُ
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يا عفيفَ النفسِ ذا القلبِ الوَديعْ
خُذْ بِنا صوبَ تغاريدِ الربيعْ
طالما ضِعنا وما زِلنا نَضيعْ
يا حنانَيكَ كأَنّا غُيَّبُ
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أيها المُشرِقُ في جَمِّ الظُلَمْ
يا حِمانا نجِّنا مِن كلِّ هَمْ
تَيَّهَ العُرْبُ هُداهُمْ والعَجَمْ
فلماذا يا تُرى تَحتجِبُ
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وَيكأنَّ اللهَ يستجلي النُّفوسا
مَنْ تُرى أهْلٌ ومَن ليس أنيسا
أيُّنا امتازَ ولم يرتَبْ دروسا
فشفيفُ الروحِ لِلرُّحْمَى أَبُ