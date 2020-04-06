يا رهيفَ الطَّبْعِ ماذا تطلُبُ

شَقَّ ما يلقى الكسيرُ المُتعَبُ

هي دنيًا أرّقَتْ يا حبذا

رحمةٌ منكَ إلينا تَقرَبُ

□□□

يا صبيحَ الوجهِ أسرِعْ باللّقا

فرُبانا بكَ ترجو المْرتقى

وغدتْ تنشدُ أسبابَ التُّقى

بأيادِيها أقاحٍ تندُبُ

□□□

يا رحيم القلبِ عانِقْ شوقَنا

فلقد واللهِ أعيَتْنا المُنى

هاتِ ما عندكَ مِنْ كأسِ الهَنا

تحتسي منهُ قلوبٌ تجدِبُ

□□□

يا عفيفَ النفسِ ذا القلبِ الوَديعْ

خُذْ بِنا صوبَ تغاريدِ الربيعْ

طالما ضِعنا وما زِلنا نَضيعْ

يا حنانَيكَ كأَنّا غُيَّبُ

□□□

أيها المُشرِقُ في جَمِّ الظُلَمْ

يا حِمانا نجِّنا مِن كلِّ هَمْ

تَيَّهَ العُرْبُ هُداهُمْ والعَجَمْ

فلماذا يا تُرى تَحتجِبُ

□□□

وَيكأنَّ اللهَ يستجلي النُّفوسا

مَنْ تُرى أهْلٌ ومَن ليس أنيسا

أيُّنا امتازَ ولم يرتَبْ دروسا

فشفيفُ الروحِ لِلرُّحْمَى أَبُ