أحدث العناوين :
عملية واسعة للقوات العراقية لتطهير صحراء الأنبار
عون: لبنان يجمع على أرضه أسوأ أزمتين
روسيا تسجل 954 إصابة جديدة بكورونا
حسان دياب: لن تحبطنا التحديات
اوليانوف: التحقق حول النووي الإيراني يجري بنجاح
ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند إلى 4067
الاحتلال يقتحم مسجداً بالقدس ومستوطنوه يعتدون على منزل بالخليل
وزير العلوم الايراني: الوضع العام للتعليم عن بعد ايجابي
ايران على عتبة الاكتفاء الذاتي بانتاج الكمامات الوقائية
هنية يثمن مواقف ايران الداعمة للقضية الفلسطينية والمقاومة
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
6 April 2020
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
فلسطین
الامارات
الکویت
قطر
عمان
الاردن
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
أقسام أخرى
خاص لإسلام تایمز
مقالات وتحلیلات
العالم الإسلامي
الوحدة الإسلامية
الصحوة الإسلامية
دراسات إسلامية
يوم القدس العالمي
أرشیف
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
الیمن
0
الاثنين 6 نيسان 2020 ساعة 08:31
استشهاد مواطن يمني وإصابة آخرين بقصف على تعز
وأكد مصدر أمني أن المرتزقة استهدفوا حي السلال السكني في مديرية صالة بقذائف المدفعية أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطرة وتضرر عدد من منازل المواطنين.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
854943
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
استعراض القوة الخيار الوحيد لأنصار الله لإنهاء الحرب باليمن
ما هي أهداف الولايات المتحدة من نشر الباتريوت في العراق؟
6 نيسان 2020
خارطة الطريق الجديدة لفصائل المقاومة في العراق
4 نيسان 2020
ايران .. اكثر من 600 الف تعبوي يشاركون بعمليات مكافحة كورونا
4 نيسان 2020
مجموعة الـ 77 والصين تطالبان برفع الحظر الظالم عن ايران
4 نيسان 2020
سوريا تدين انتهاكات كيان الاحتلال بحق الجولان المحتل
4 نيسان 2020
ترامب وكورونا.. مكاسب على حساب حياة الاميركيين
4 نيسان 2020
روحاني يصدر أوامر في مجال إدارة أزمة كورونا
3 نيسان 2020
تويتر تواصل إغلاق حسابات مكتب قائد الثورة باللغات العالمية
3 نيسان 2020
أهداف العمليات العسكرية الأمريكية المشبوهة في العراق
3 نيسان 2020
حصاد الحرب اليمنية
3 نيسان 2020
هل يقترب شهر عسل ترامب وبن سلمان من نهايته؟
2 نيسان 2020
انخفاض أسعار النفط... حرب أو اتفاق!
2 نيسان 2020
أحدث العناوين
عملية واسعة للقوات العراقية لتطهير صحراء الأنبار
عون: لبنان يجمع على أرضه أسوأ أزمتين
روسيا تسجل 954 إصابة جديدة بكورونا
حسان دياب: لن تحبطنا التحديات
اوليانوف: التحقق حول النووي الإيراني يجري بنجاح
ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند إلى 4067
الاحتلال يقتحم مسجداً بالقدس ومستوطنوه يعتدون على منزل بالخليل
وزير العلوم الايراني: الوضع العام للتعليم عن بعد ايجابي
ايران على عتبة الاكتفاء الذاتي بانتاج الكمامات الوقائية
هنية يثمن مواقف ايران الداعمة للقضية الفلسطينية والمقاومة
وزير الصحة اللبناني يكشف حالة اللبنانيين القادمين الى بيروت
اميركا تسجل 1200حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة
ارتفاع حصيلة المصابين بكورونا في فلسطين الى 234 حالة
صحيفة: رئيس وزراء اليابان سيعلن حالة الطوارئ بهذا الموعد
ترامب يتحدث عن علاج ‘‘عظيم‘‘ لفيروس كورونا!
رئيس وزراء بريطانيا في المستشفى بسبب كورونا
الصادقون: تم اختيار مرشح بديل للزرفي
نبيه بري: بالوحدة وتضافر الارادات نؤسس لقيامة الوطن
الصحة الفرنسية: تراجع الحصيلة اليومية لوفيات كورونا
لبنان: حزب الله يواكب ملف عودة المغتربين بمنطقة صيدا
الأكثر قراءة
العدوان السعودي يشن سلسلة غارات همجية على صنعاء
ألمانيا.. ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 73522
عملية كبيرة للقوات اليمنية شرق الجوف والمرتزقة تنهار
المشاط يصدر حزمة من قرارات رئاسية
اليمن..وصول سفينتين محملتين بالقود الى ميناء الحديدة
صنعاء: تصعيد العدوان يكشف أنه ليس في وارد وقف عدوان
لماذا يتكتم ترامب على الحقائق بشأن كورونا
سقوط 4 قذائف هاون على قرية شمال شرقي ديالى
ارتفاع في أعداد الوفيات والمصابين بفيروس كورونا في ألمانيا
قوى العدوان السعودي تسجل 66 خرقا لاتفاق السويد
ترامب يناقش مع اردوغان مواجهة كورونا
روسيا تصنع زي عملي مضاد للفيروسات
أربع دول تنسحب عسكرياً من العراق
وزارة الصحة اليمنية: دعم منظمة الصحة العالمية غير كاف
الصحة العالمية: عدد المصابين بكورونا في العالم يتجاوز الـ750 ألفا
ترامب: أمريكا ستمر بأسبوعين عصيبين للغاية
روحاني يعلن إنخفاض انتشار كورونا بجميع محافظات ايران
حاكم نيويورك: معركة كورونا الأصعب لم تبدأ بعد
فرنسا تواجه وضعا طبيا غير مسبوق أمام كورونا
طهران ترد على ادعاءات وجود مستشارين إيرانيين في اليمن
الأخبار الساخنة
فيديو ينشر لاول مرة للشهيد قاسم سليماني باللغة العربية
لماذا تنفي أمريكا إسقاط طائرتها العسكرية في افغانستان؟
حاتمي: سنسد الفراغ الذي خلّفه الشركاء الاجانب في قطاع السيارات
الأكثر بحثًا
كربلاء المقدسة تعلن غدا عطلة رسمية
ليبيا تعلق الدراسة بسبب مخاوف من كورونا
إخترنا لکم
وزير الصحة اللبناني يكشف حالة اللبنانيين القادمين الى بيروت
ترامب يتحدث عن علاج ‘‘عظيم‘‘ لفيروس كورونا!
رئيس وزراء بريطانيا في المستشفى بسبب كورونا
الصحة الفرنسية: تراجع الحصيلة اليومية لوفيات كورونا
وزير العلوم الايراني: الوضع العام للتعليم عن بعد ايجابي