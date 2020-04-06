استشهاد مواطن يمني وإصابة آخرين بقصف على تعز

وأكد مصدر أمني أن المرتزقة استهدفوا حي السلال السكني في مديرية صالة بقذائف المدفعية أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطرة وتضرر عدد من منازل المواطنين.