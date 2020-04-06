لبنان: حزب الله يواكب ملف عودة المغتربين بمنطقة صيدا

وتشمل الحملة تأمين وصولهم إلى بلداتهم ومواكبة تأمين أماكن الحجر الصحي المنزلي لهم مع متابعة خاصة ادارية وصحية طيلة فترة الحجر المنزلي، بالتعاون والتنسيق مع البلديات المعنية والمعنيين في حركة أمل.



وفي هذا السياق، تفقد مسؤول منطقة صيدا في حزب الله، الشيخ زيد ضاهر، غرفة عمليات شعبة الغازية لمكافحة فيروس كورونا بحضور مسؤول شعبة الغازية، سمير حسون، وأعضاء لجنة الطوارئ الصحية وفريق الإستجابة السريعة، حيث واكب آخر التطورات المتصلة بملف عودة المغتربين والمعلومات المتصلة بهم بالتنسيق مع غرفة عمليات بلدية الغازية.



كما تم الإتصال بكافة البلديات المعنية بهذا الملف من أجل توفير المناخ المطلوب لحالات الحجر ومتابعتهم بشكل يومي.



من جهة أخرى واصل متطوعو الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية نشاطهم الإرشادي والتوعوي في حملة من بيت لبيت على المنازل، وحملة سلامة الغذاء على المطاعم والملاحم ومؤسسات المواد الغذائية في بلدات عنقون وقناريت ورومين وأحياء مدينة صيدا.



كما أقامت فرق الدفاع المدني نقاط الإرشاد والمراقبة في بلدات رومين وعزة وحومبن التحتا.