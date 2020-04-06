ارتفاع حصيلة المصابين بكورونا في فلسطين الى 234 حالة

وأشار المتحدث إلى أن هذه الزيادة ترفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في فلسطين إلى 234 حالة.



وأضاف المتحدث في بيان، في ساعة متأخرة من مساء امس الأحد، أن الحالات الثلاث هي لسيدة خمسينية من بلدة سعير شمال شرق الخليل وطفلين مخالطين لوالدتهما من قرية بدو شمال غرب القدس، والتي تخضع للحجر الصحي في فندق الكرمل برام الله.



وفي وقت سابق من الأحد، كشفت الحكومة الفلسطينية عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في بيتونيا بمحافظة رام الله والبيرة، موضحة أن الحالات الست هي لزوجة وأبناء مصاب سبق أن سجلت إصابته يوم السبت، بسبب مخالطته أحد العمال المصابين.



وأشار المتحدث باسم الحكومة إلى أن أربعة من بين المصابين هم أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 3 أعوام و15 عاما.