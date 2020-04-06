وزير الصحة اللبناني يكشف حالة اللبنانيين القادمين الى بيروت

وقال حسن في تغريدته "نتائج ركاب ​طائرة​ ​أبو ظبي​ جيدة وليس هناك أي إصابة بفيروس ​كورونا​"، داعيا الأهالي الكرام إلى "الإلتزام بالضوابط والتعاليم الصادرة عن وزارتي الصحة العامة والداخلية خاصة بالنسبة لمغادرة الفندق".



وكان وزير الصحة اللبناني قد أعلن أمس أن "كل الفحوصات التي أُجريت للمسافرين اللبنانيين العائدين من الرياض كانت سلبية، مؤكدا أن كل مسافر سيخرج من الفندق عليه التزام الحجر المنزلي الإلزامي لمدة 15 يوما والانتباه جيدا"، مشددا على أن "التقييم كان جيدا جداً لخطوة عودة اللبنانيين من الخارج".



وكانت الحكومة اللبنانية، يوم أمس الأحد، قد واكبت وصول أول 4 طائرات من الخارج من خلال تواجدها الرسمي في مطار بيروت الدولي، حيث تحمل الطائرات لبنانيين مغتربين قرروا العودة إلى بلادهم.