هنية يثمن مواقف ايران الداعمة للقضية الفلسطينية والمقاومة

وفي اتصالٍ هاتفيٍ مع مستشار قائد الثورةِ الاسلامية للشؤون الدولية علي اكبر ولايتي، اثنى هنية على مواقف ايران تجاه القضيةِ الفلسطينيةِ خاصةً دعمَ قائدِ الثورةِ للشعبِ الفلسطيني والمقاومة، كما وجّه هنية التحيةَ الى روحِ القائدِ الشهيد قاسم سليماني وشهداءِ المقاومة.



كما هاتف هنية، مساء الأحد رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني للاطمئنان على صحته بعد إصابته بفيروس كورونا، متمنيًا له الشفاء العاجل.



وعبّر رئيس الحركة عن التضامن الكامل مع الجمهورية الإسلامية في ايران التي تواجه هذا الوباء، سائلًا المولى الرحمة لمن توفوا جراء إصابتهم به، والشفاء العاجل لمن لم يتعافوا بعد، ومتمنيًا السلامة لأبناء الجمهورية كافة، وعموم المسلمين، بل والبشرية جمعاء من هذا الوباء.



وأشاد بالجهود التي تبذلها الجمهورية الإسلامية، وثقته بقدرتها على تجاوز هذه المحنة العالمية، مؤكدًا في الوقت نفسه عمق مشاعر الأخوة تجاه الشعب الإيراني الشقيق.