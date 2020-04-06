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الاثنين 6 نيسان 2020 ساعة 10:15

وزير العلوم الايراني: الوضع العام للتعليم عن بعد ايجابي

وزير العلوم الايراني: الوضع العام للتعليم عن بعد ايجابي
وخلال اجتماع لجنة الصحة في وزارة العلوم والابحاث والتكنولوجيا، طرح المساعدون والاعضاء تقارير حول انشطة المجموعات التي يديرونها والاقسام المتعلقة بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي وكيفية ادارة التداعيات الناجمة عن مرض كورونا على انشطة المجموعات التابعة للوزارة.

وبعد استماعه تقريرا حول انعقاد الفصول الدراسية بصورة غير حضورية والتعليم الالكتروني، اعتبر وزير العلوم المسيرة العامة لانعقاد الدروس عن بعد بانها "ايجابية وآخذة في التحسن".

ووصف هذا المنهج التعليمي فرصة، داعيا الى مواصلة التعليم ومعالجة الاشكاليات في جميع الجامعات ومراكز التعليم العالي.

‌ودعا وزير العلوم الدائرة التعليمية بالوزارة والاقسام ذات الصلة في الجامعات للعمل في ظل التعاون مع وزارة الاتصالات على حل المشاكل القائمة في انعقاد التعليم الالكتروني سريعا من اجل الارتقاء بجودة التعليم يوما بعد يوم.
رقم : 854960
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