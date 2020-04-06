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الاثنين 6 نيسان 2020 ساعة 15:03

نقلة نوعية في عملية مواجهة كورونا في إيران

نقلة نوعية في عملية مواجهة كورونا في إيران
حيث لا تتوقف الإجراءات الحكومية والشعبية في ايران للتصدي من انتشار كورونا، فحملات تعقيم الشوارع والازقة وعمليات الحجر الصحي والمتابعة مستمرة منذ اللحظة الأولى للاعلان عن اول إصابة في البلاد.

وقال حسين صمدي نيا مدير مستشفى بقية الله: "منذ دخول فايروس كورونا في البلاد ضاعفنا نشاطنا في مشفى بقية الله.. لحد الان راجع أكثر من 14 الف شخص لقسم الطوارئ في هذا مستشفى ورقد 5700 شخص من هولاء هنا".

الكوادر الطبية بدورها مستنفرة على كل الصعد.. فبالإضافة الى الناحية الطبية البحتة فهي تحقق إنجازات اخرى في مجال التكنلوجيا الطبية.

وهنا واحد من هذه الانجازات كاميرا حرارية ازيح الستار عنها في مستشفى بقية الله في طهران.

وقال العميد احمد عبد اللهي مساعد قائد الحرس الثوري في شؤون الصحة والتعليم الطبي: "هذه المنظومة الذكية محلية الصنع تعتمد على تقنية الفحص الكهروضوئي وتستخدم لقياس درجة حرارة الجسم لفرز المصابين بفيروس كورونا، وتتكون من كاميرات بصرية وحرارية وقاعدة بيانات لدرجة الحرارة، حيث بامكانها تسجيل صور وإرسال تحذيرات صوتية. وتتميز بدقتها الفائقة في البيئات المزدحمة.

ومن المقرر ان يتم تثبيت هذه الكاميرات في الأماكن العامة والمزدحمة لتقوم بتشخيص المصابين بالكورونا وبالتالي عزلهم بسرعة للحد من انتشار الفايروس.
رقم : 854996
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