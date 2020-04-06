وفاة أول سوري في السعودية بفيروس كورونا المستجد

وأشارت المصادر إلى أن “بصمجي” يعمل في شركة لصناعة الرخام في جدة ويعاني من مرض السكري.



وكانت مصادر اعلامية سورية قد قالت، قبل أيام أن السيدة “مريم خليل العلي البطي” فارقت أيضا الحياة في مستشفى أديمان التركي إثر إصابتها بفيروس “كورونا”، مشيرة إلى أنها من مدينة الميادين التابعة لمحافظة دير الزور.



وكان توفي أربعة سوريين في إيطاليا، ثلاثة منهم أطباء، كما توفي حارس منتخب سوريا الأسبق بسبب “كورونا” في السويد.



وأعلنت السلطات الصحية في السعودية، أمس الأحد، تسجيل 206 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة الماضية.



وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار، مرض فيروس “كورونا” “جائحة”، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.