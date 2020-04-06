نائب لبناني سابق يدعو لمحاربة خطر كورونا والفساد

وتمنى النائب السابق اميل رحمة، في تصريح "لو أن البعض البعض الذي لا يترك مناسبة الا وينتقد برنامجا انسانيا مجتمعيا على تلفزيون من هنا أو على شاشة من هناك، أن يعلم هذه البرامج بالذات مثل وغيرها من البرامج التي يجب ان تكون محط تشجيع وتأييد من الجميع لانها برزت كانجع وسيلة ممكنة للمحتاجين في هذه الأيام"، معتبرا أنه "من المفيد جدا الا نجرح او ننتقد المحطات الإعلامية ولا الاعلاميين فيها لكي لا نخفف من عزيمتهم فنحرم مريضاً أو جائعاً أو مشرداً".



وشدد رحمة على أن "الوضع الْيَوْمَ لا يسمح بالانتقاد والشماتة والتشفي وحتى لا يسمح بالمكاشفة والمقارنة والمقارعة؛ فاليوم تضامن الكل مع الكل وغداً مساءلة ومحاسبة الكل من الكل"، مبينا أن "هذا لا يعني مطلقا التنازل عن حق ال​لبنان​يين بمحاربة و​مكافحة الفساد​ عبر قضاء مستقل نزيه وشجاع ولا يعني أبدا الاستكانة عن حق استعادة ​الأموال المنهوبة​ ولا يعني أيضا الرجوع عن مبدأ إنزال اقسى العقوبات بحق من ارتكب وسهل وتواطأ وتغاضى، فالخروج من خطر ​كورونا​ يختلف عن الخروج من خطر الفساد".



وأكد النائب اللبناني السايق "أنني ما زلت عند موقفي الذي أعلنته مرارا قبل وأثناء ​الانتفاضة​ الشعبية وقبل وأثناء كارثة كورونا ولما كنت نائبًا الا وهو : "كل مسؤول في لبنان متهم حتى تثبت براءته" اي يجب علينا ان نمثل امام ​القضاء​ ليعاقب المرتكب ويبرأ البريء وحتى ولو كان موقفي هذا يخالف المبدأ القانوني في كل ​العالم​ والذي يقول : " كل إنسان بريء حتى تثبت ادانته".