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الاثنين 6 نيسان 2020 ساعة 15:15
عملية تفتيش معادية قبالة عديسة جنوب لبنان
ونفذت عملية مسح وتفتيش للطريق التي تم استحداثها من دون خرق الخط الازرق.
ونصبت القوة خيمة خلف السياج التقني، في ظل انتشار عدد من العناصر في المكان.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
855001
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