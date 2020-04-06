الاحتلال يعقل 3 أسرى محررين من الضفة الغربية المحتلة

وذكرت مصادر محلية، أن الاحتلال أعاد اعتقال الأسير المحرر كفاح محمود حنتولي من منزل ذويه في حي خروبة في جنين، والمحررين سامي زيد الكيلاني من بلدة يعبد، وفادي أبو صلاح من بلدة عرابة.