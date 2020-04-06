ربيعي: صحة المجتمع، استراتيجية رئيسة لحكومة ايران

وقال ربيعي في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين عبر الفيديو كنفرانس: لا تزال كورونا هي القضية الأولى للحكومة والشعب ، وتركز جميع اجتماعات الحكومة على سياستنا في مواجهة كورونا.



واضاف: يجب ان نعلم جميعا أن استراتيجيتنا الرئيسية هي الحفاظ على ارواح الاشخاص وصحة المجتمع، وكل قرار نتخذه هو من اجل بقاء الاشخاص، وفي هذا الصدد نفذنا منذ اليوم الأول خطة التباعد الاجتماعي.



واردف يقول: ان اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا تم تشكيلها الشهر الماضي بحضور رئيس الجمهورية ورئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة والمدعي العام والوزراء ، واخذت بنظر الاعتبار جميع الجوانب الثقافية والاجتماعية والصحية والاقتصادية، وخصص مجلس الوزراء ثلثي وقته لقضية كوورنا ، وتم اتخاذ قرارات جديدة في الشأن.



ومضى ربيعي يقول: سنتجاوز هذه الازمة من خلال تعاون الشعب، مع ذلك ، يبقى شعارنا البقاء في المنزل، وجهدنا هو إقناع الناس بالبقاء في منازلهم.



واوضح المتحدث بأسم الحكومة، ان حل مشكلة الفيروس ليست قصيرة الأجل، حتى تم صنع اللقاح، سيظل هذا الفيروس موجودا، وخبراء الصحة يقولون ان صنع اللقاح سوف يستغرق 18 شهرا، والاجراءات التي اتخذناها كانت مؤثرة، لكن نصيحتنا هي البقاء في المنزل.