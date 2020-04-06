الاحتلال يهدم منشأة في الخليل ويعتقل 6 مواطنين من القدس

وقال محمد أبو سنينة، وهو صاحب المنشأة، إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة برفقة رافعات وجرافات، وشرعت بتفكيك منشآته الخاصة بقطع غيار السيارات والمقامة على مساحة دونمين دون سابق إنذار أو إخطار.



وتتعرض المناطق الجنوبية من مدينة الخليل لعمليات هدم وتهجير بشكل دائم من الاحتلال، وتطال منازل ومنشآت زراعية وتجارية بدعوى عدم الترخيص ولصالح توسيع المستوطنات.



وفي القدس المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال اليوم مخيم شعفاط واعتقلت 6 مواطنين بينهم والدة الأسير عز الرشق الذي اعتقل قبل أيام من المخيم بعد اشتباك مسلح مع وحدة من القوات الخاصة الإسرائيلية التي تسللت إلى شعفاط واكتشفها مقاومون، وأطلقوا النار عليها.



وشنت قوات الاحتلال بعد الاشتباك حملة اعتقالات في المخيم طالت عشرات المواطنين بينهم الشاب عز الرشق ووالده.



كما اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم عدة منازل في بلدة العيساوية بدعوى فحص التزام الشبان بقرارات الحبس المنزلي التي فرضت عليهم.



ويواجه المواطنون في مدينة القدس المحتلة هجمة إسرائيلية باعتقال الشبان والفتية، ومداهمة منازلهم، وفرض غرامات ومخالفات باهظة على المقدسيين رغم حالة الطوارئ المعلنة لمواجهة فيروس كورونا.