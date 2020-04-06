عملية تفتيش معادية قبالة عديسة جنوب لبنان

بيروت (اسلام تايمز) - اجتازت قوة من جيش العدو الاسرائيلي قوامها عشرة عناصر، السياج التقني مصطحبين كلابا بوليسية عند محلة مسكاف عام قبالة مدخل بلدة عديسة قضاء مرجعيون في جنوب لبنان، ونفذت عملية مسح وتفتيش للطريق التي تم استحداثها من دون خرق الخط الازرق.