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الاثنين 6 نيسان 2020 ساعة 15:47

الأردن : توزيع قسائم شراء مدفوعة لعمال المياومة

الأردن : توزيع قسائم شراء مدفوعة لعمال المياومة
وقال الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي أن التوزيع يتم في فروع أسواق المؤسسة الاستهلاكية وفقاً لكشوفات أسماء العمال المستحقين ومناطق سكنهم المثبتة في طلباتهم المقدّمة عبر المنصة الإلكترونية التي أطلقتها المؤسسة قبل عشرة أيام، مبيناً ان هذه الكوبونات ممولة بالكامل من مؤسسة الضمان الاجتماعي ويتم استصدارها بالتعاون مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية.

وبيّن الصبيحي أن كوبونات التسوق من أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية هي من فئة (25) ديناراً حيث يُعطى كوبون واحد للأسرة المكونة من 1 - 4 أفراد، وكوبونان للأسرة المكونة من 5 - 10 أفراد، وثلاثة كوبونات للأسرة التي يزيد عدد أفرادها على 10. مبيناً أن الضمان تقوم بالتحقق من مدى استحقاق المتقدمين وفقاً لقاعدة بيانات السجل الوطني الموحد لدى صندوق المعونة الوطنية.

وأضاف بأن ما تم توزيعه من كوبونات حتى اليوم بلغ (24) ألف كوبون وُزّعت في مختلف محافظات المملكة، وبنسبة 40% من الدفعة الأولى من الكوبونات البالغة (60) ألف كوبون.
رقم : 855014
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