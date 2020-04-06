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الاثنين 6 نيسان 2020 ساعة 17:13

عمدة طهران يجري محادثات مع نظيره التركي

عمدة طهران يجري محادثات مع نظيره التركي
جاء ذلك في سياق الاتصالات الاخيرة لامين العاصمة الايرانية مع نظرائه من مختلف دول العالم للبحث حول مختلف القضايا ومنها سبل الوقاية من تفشي مرض كورونا.

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاثنين، كتب امين العاصمة طهران حول اتصاله مع نظيره التركي: في الايام العصيبة يرتبط مصير الشعوب بعضها ببعض اكثر مما مضى وان الادارة الحضرية تصل الى ذروتها حينما يؤمن رؤساء بلديات كبريات المدن في العالم بهذا الامر.

واضاف: لقد تحدثت اليوم الى امين العاصمة التركية انقرة... طهران وانقرة ستكونان معا كما كانتا على الدوام.
رقم : 855027
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