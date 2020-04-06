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الاثنين 6 نيسان 2020 ساعة 17:18

اليونسيف تستكمل خطتها لمواجهة كورونا في لبنان

اليونسيف تستكمل خطتها لمواجهة كورونا في لبنان
وأشارت يوكي موكو، ممثلة ​اليونيسف​ في ​لبنان​، إلى أن "كورونا يزيد الضغط على الحكومات في جميع أنحاء العالم، وبينما تفرض سرعة ونطاق التفشي تحديات لا حصر لها، تواصل اليونيسف بذل كل جهد ممكن لضمان حماية ​الأطفال​ وأسرهم في لبنان".
وشددت على أنّه "يجب أن نواصل حماية ودعم العاملين، في الخطوط الأمامية، في مجال الرعاية الصحية وضمان وصول دعم اليونيسف إلى كل من هم في حاجة بأسرع وقت ممكن".

وقامت اليونيسف، بالشراكة مع المؤسسات الحكومية والأممية والمجتمعية، واستكمالاً لخطتها بمواجهة ​فيروس كورونا​، "بشراء وتسليم اللوازم الطبّية الى 194مركز رعاية صحية أولية لدعم العاملين في مجال الرعاية الصحية والسكان المعرضين للخطر في لبنان. بعض ما تضمّنه: 650 ألف جوز من القفازات، و 830 ألف كمامّة جراحية، و34 ألف جهاز تنفس N95، و 26 ألف و 750 ثوب واقي، و3000 جهاز لقياس حرارة الجسم بالأشعة تحت الحمراء، بالإضافة الى العديد من المستلزمات الأخرى. كما وقامت اليونيسف بتأمين المنظفات، والصابون والمبيضات إلى 260 مركزًا للتنمية الاجتماعية و 1200 مدرسة عامة".

وقد أعلنت اليونيسف أنّ "شحنات إضافية من اللوازم الضرورية قد تمّ إستلامها وسوف يتمّ تسليم مستلزمات إضافية في الأسابيع المقبلة، ودعمت التدريبات التي طالت أكثر من 2250 شخص من الجهات الفاعلة غير الصحية، من المؤسسات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية، والنقابات والاتحادات، و​قوى الأمن​، والكشافة، لتعزيز معارفهم ومهاراتهم المتعلّقة بتدابير الوقاية والعزل الذاتي وحماية المرضى".
رقم : 855029
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