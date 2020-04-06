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الاثنين 6 نيسان 2020 ساعة 17:20

قائد الثورة يوافق على سحب مليار يورو من صندوق التنمية الوطنية

قائد الثورة يوافق على سحب مليار يورو من صندوق التنمية الوطنية
وأعرب الرئيس الايراني حسن روحاني عن تقديره لموافقة قائد الثورة الاسلامية على طلب سحب مليار يورو من موارد صندوق التنمية الوطنية لمواجهة وإدارة التبعات الناجمة عن انتشار فايروس كورونا في البلاد، وأصدر الأوامر اللازمة لتوفير الاحتياجات الضرورية في هذا المجال.

وبعث مدير مكتب رئيس الجمهورية رسالة محمد باقر نوبخت مساعد الرئيس، رئيس منظمة التخطيط والميزانية، وأبلغه بالتهميش الذي دونه الرئيس روحاني على رسالة مكتب قائد الثورة بشأن موافقة سماحته على سحب مليار يورو من صندوق التنمية الوطنية.

وأوعز روحاني في تهميشه على رسالة مكتب قائد الثورة، بتوفير احتياجات وزارة الصحة من هذا المبلغ والاستفادة قدر المستطاع من الإنتاج الداخلي وخاصة من الشركات المعرفية، كما أوعز بتقديم المساعدات اللازمة لصندوق ضمان العاطلين عن العمل خلال الاسبوع القادم، وتقديم التفاصيل في المجلس الاقتصادي للحكومة.
رقم : 855030
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