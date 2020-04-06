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الاثنين 6 نيسان 2020 ساعة 20:25

طرابلس: مشاوراتنا مع حفتر في روسيا مؤجلة بسبب كورونا

طرابلس: مشاوراتنا مع حفتر في روسيا مؤجلة بسبب كورونا
وتحدث السراج، في تصريحات لوكالة أنباء “سبوتنيك” اليوم الاثنين، حول إمكانية عقد لقاء ثان في موسكو حول ليبيا على غرار اللقاء الأول الذي دعا إليه الرئيسان الروسي والتركي، قائلا: “تواصلنا مع موسكو لم ينقطع، ولقد زرت موسكو عدة مرات، والحديث عن لقاء ثان لم يترجم عمليا على أرض الواقع، الأمر مؤجل حاليا بالنظر لما تمر به دول العالم من ظرف استثنائي نأمل أن ينتهي قريبا وتعود الحياة إلى طبيعتها”.

وأعرب رئيس “الوفاق” عن أمله في أن “ينعكس التوافق الروسي التركي في سوريا إيجابا على الأوضاع في ليبيا”، مدعيا: “بالإمكان أن يتحقق ذلك حيث لروسيا علاقات وتأثير على الطرف الآخر”.

وأضاف “السراج” أن “روسيا دولة عظمى وبهذه الصفة لديها مسؤولية ودور تلعبه لحل الأزمات الدولية، كما أنها كانت ترتبط ولعقود من الزمن بعلاقات تعاون مع ليبيا، من هنا نتطلع إليها للعب دور إيجابي فعال لحل الأزمة الليبية”.

جدير بالذكر أن وزير داخلية السراج فتحي باشاغا شن في فبراير الماضي هجوما لاذعا على روسيا.

وزعم باشاغا في تصريحات لقناة “فبراير” التي تُبث من “مصراتة”، وقوف من سمَّاهم “المرتزقة الروس” وراء قصف مناطق في العاصمة.

وقال وزير داخلية السراج: لن يكون هناك سكوت بعد اليوم وسنستهدف جميع مواقع مليشيات حفتر جنوبي طرابلس، ولدينا معلومات مؤكدة أن الروس هم وراء كل هذا القصف، ولا خيار لنا سوى إعلان الهجوم وإبعاد مليشيات حفتر عن طرابلس” على حد قوله.
رقم : 855060
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