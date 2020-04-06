عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة يتجاوز 10 آلاف

وسجلت في الولايات المتحدة حتى الوقت الحالي من الاثنين، حسب معلومات مراكز مكافحة الأمراض والمؤسسات الطبية المعنية، 10327 وفاة ناجمة عن عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، حيث ارتفع هذا المعدل منذ مساء الأحد بواقع 711 حالة جديدة.



وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الثالثة عالميا في قائمة الدول الأكثر تضررا بالفيروس من حيث حصيلة الوفيات، وتأتي بعد إيطاليا، التي سجلت فيها 16523 حالة، وإسبانيا، حيث تم رصد 13169 وفاة.



وتعد الولايات المتحدة مع ذلك الدولة الأولى في العالم من حيث الحصيلة العامة للإصابات بالفيروس، وسجلت في الأراضي الأمريكية حتى الآن نحو 350 ألف حالة، أي أكثر من ربع المصابين المرصودين عالميا.