جيش حفتر: أسقطنا طائرة تركية مسيرة

وقالت شعبة الإعلام الحربي في بيان إن منصات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة استهدف طائرة تركية مسيرة أقلعت من الكلية الجوية - مصراتة.



وأضافت أن الطائرة سقطت في منطقة بوقرين شرق مدينة مصراتة.



وأفادت شعبة الإعلام بأن المسيرة التركية حاولت استهداف تمركزات الوحدات العسكرية التابعة للجيش الليبي.



والأحد، أعلن المتحدث باسم "الجيش الوطني الليبي" اللواء أحمد المسماري، استهداف قواته لعربات مسلحة ومواقع لحكومة الوفاق في طرابلس، في بوقرين شرق مصراتة.



وقال بيان الجيش الليبي: "تنفيذا للمهام القتالية من وحدات القوات المسلحة العربية الليبية في محور بوقرين، قامت قواتنا باستهداف عدد من الأهداف المختارة من بنك المعلومات وهي 5 عربات مسلحة، وخيمتين للمسلحين، ومرصدين، ومباني غرف عمليات، وعدد 13 عربة مسلحة ومرصد آخر للعدو".