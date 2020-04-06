الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 6 نيسان 2020 ساعة 20:34

جيش حفتر: أسقطنا طائرة تركية مسيرة

جيش حفتر: أسقطنا طائرة تركية مسيرة
وقالت شعبة الإعلام الحربي في بيان إن منصات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة استهدف طائرة تركية مسيرة أقلعت من الكلية الجوية - مصراتة.

وأضافت أن الطائرة سقطت في منطقة بوقرين شرق مدينة مصراتة.

وأفادت شعبة الإعلام بأن المسيرة التركية حاولت استهداف تمركزات الوحدات العسكرية التابعة للجيش الليبي.

والأحد، أعلن المتحدث باسم "الجيش الوطني الليبي" اللواء أحمد المسماري، استهداف قواته لعربات مسلحة ومواقع لحكومة الوفاق في طرابلس، في بوقرين شرق مصراتة.

وقال بيان الجيش الليبي: "تنفيذا للمهام القتالية من وحدات القوات المسلحة العربية الليبية في محور بوقرين، قامت قواتنا باستهداف عدد من الأهداف المختارة من بنك المعلومات وهي 5 عربات مسلحة، وخيمتين للمسلحين، ومرصدين، ومباني غرف عمليات، وعدد 13 عربة مسلحة ومرصد آخر للعدو".
رقم : 855064
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ايران.. لا وجود
ايران.. لا وجود 'للإستسلام' في قاموس مدرسة الحسين
النقاط المشتركة بين جائحة كورونا والعدوان على اليمن
النقاط المشتركة بين جائحة كورونا والعدوان على اليمن
6 نيسان 2020
ربيعي: صحة المجتمع، استراتيجية رئيسة لحكومة ايران
ربيعي: صحة المجتمع، استراتيجية رئيسة لحكومة ايران
6 نيسان 2020
استعراض القوة الخيار الوحيد لأنصار الله لإنهاء الحرب باليمن
استعراض القوة الخيار الوحيد لأنصار الله لإنهاء الحرب باليمن
6 نيسان 2020
ما هي أهداف الولايات المتحدة من نشر الباتريوت في العراق؟
ما هي أهداف الولايات المتحدة من نشر الباتريوت في العراق؟
6 نيسان 2020
خارطة الطريق الجديدة لفصائل المقاومة في العراق
خارطة الطريق الجديدة لفصائل المقاومة في العراق
4 نيسان 2020
ايران .. اكثر من 600 الف تعبوي يشاركون بعمليات مكافحة كورونا
ايران .. اكثر من 600 الف تعبوي يشاركون بعمليات مكافحة كورونا
4 نيسان 2020
مجموعة الـ 77 والصين تطالبان برفع الحظر الظالم عن ايران
مجموعة الـ 77 والصين تطالبان برفع الحظر الظالم عن ايران
4 نيسان 2020
سوريا تدين انتهاكات كيان الاحتلال بحق الجولان المحتل
سوريا تدين انتهاكات كيان الاحتلال بحق الجولان المحتل
4 نيسان 2020
ترامب وكورونا.. مكاسب على حساب حياة الاميركيين
ترامب وكورونا.. مكاسب على حساب حياة الاميركيين
4 نيسان 2020
روحاني يصدر أوامر في مجال إدارة أزمة كورونا
روحاني يصدر أوامر في مجال إدارة أزمة كورونا
3 نيسان 2020
تويتر تواصل إغلاق حسابات مكتب قائد الثورة باللغات العالمية
تويتر تواصل إغلاق حسابات مكتب قائد الثورة باللغات العالمية
3 نيسان 2020
أهداف العمليات العسكرية الأمريكية المشبوهة في العراق
أهداف العمليات العسكرية الأمريكية المشبوهة في العراق
3 نيسان 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
وزير الصحة اللبناني يكشف حالة اللبنانيين القادمين الى بيروت
ترامب يتحدث عن علاج ‘‘عظيم‘‘ لفيروس كورونا!
رئيس وزراء بريطانيا في المستشفى بسبب كورونا
الصحة الفرنسية: تراجع الحصيلة اليومية لوفيات كورونا
وزير العلوم الايراني: الوضع العام للتعليم عن بعد ايجابي