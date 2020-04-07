الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 7 نيسان 2020 ساعة 08:12

أمريكا تسجل 1150 وفاة جديدة بكورونا في 24 ساعة

أمريكا تسجل 1150 وفاة جديدة بكورونا في 24 ساعة
وقالت جامعة جونز هوبكينز، اليوم الثلاثاء، في بيان: "لقد تم تسجيل 1150 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وتمثل الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث العدد الإجمالي للإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد، بأكثر من 367 ألف حالة، والثالثة من حيث حصيلة الوفيات بما يقارب 11 ألف وفاة.

انتشر الفيروس حتى الآن في 209 دولة، ورغم أن الصين هي بؤرة تفشي المرض ولكنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره، ولم تعد لديها أي إصابات تذكر كما أن الوفيات لم تتخط حاجز 3331 إصابة.

بينما في دول مثل: الولايات المتحدة (362 ألف إصابة، 10722 وفاة)، إيطاليا (132 ألف إصابة، 16523 وفاة)، وإسبانيا (136 ألف إصابة، 13193 وفاة)، يتم يوميا تسجيل عدة آلاف مصاب ومئات الوفيات، إلى جانب مئات الآلاف في نحو 208 دولة أخرى، إذ تعدت الإصابات حاجز الـمليون و337 ألف إصابة، تم شفاء 277 ألف شخص من المرض، واقتربت الوفيات من 75 ألف وفاة، وفقا لموقع "ورلد أوميتر" المتخصص في إحصائيات إصابة الفيروس حول العالم.

كما عطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. وأيضا أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض وفرضت أغلب الدول في الشرق الأوسط حظر تجول جزئي، خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض (كوفيد-19) الناتج عن فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.
رقم : 855130
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الولايات المتحدة المركز الجديد لتفشي کورونا في العالم
الولايات المتحدة المركز الجديد لتفشي کورونا في العالم
السلطات البحرينية والانسانية المزيفة
السلطات البحرينية والانسانية المزيفة
7 نيسان 2020
اول جلسة علنية للبرلمان الايراني بعد تفشي كورونا
اول جلسة علنية للبرلمان الايراني بعد تفشي كورونا
7 نيسان 2020
كورونا وإدلب.. متى ستكون المعركة الفاصلة؟
كورونا وإدلب.. متى ستكون المعركة الفاصلة؟
7 نيسان 2020
ايران.. لا وجود
ايران.. لا وجود 'للإستسلام' في قاموس مدرسة الحسين
6 نيسان 2020
النقاط المشتركة بين جائحة كورونا والعدوان على اليمن
النقاط المشتركة بين جائحة كورونا والعدوان على اليمن
6 نيسان 2020
ربيعي: صحة المجتمع، استراتيجية رئيسة لحكومة ايران
ربيعي: صحة المجتمع، استراتيجية رئيسة لحكومة ايران
6 نيسان 2020
استعراض القوة الخيار الوحيد لأنصار الله لإنهاء الحرب باليمن
استعراض القوة الخيار الوحيد لأنصار الله لإنهاء الحرب باليمن
6 نيسان 2020
ما هي أهداف الولايات المتحدة من نشر الباتريوت في العراق؟
ما هي أهداف الولايات المتحدة من نشر الباتريوت في العراق؟
6 نيسان 2020
خارطة الطريق الجديدة لفصائل المقاومة في العراق
خارطة الطريق الجديدة لفصائل المقاومة في العراق
4 نيسان 2020
ايران .. اكثر من 600 الف تعبوي يشاركون بعمليات مكافحة كورونا
ايران .. اكثر من 600 الف تعبوي يشاركون بعمليات مكافحة كورونا
4 نيسان 2020
مجموعة الـ 77 والصين تطالبان برفع الحظر الظالم عن ايران
مجموعة الـ 77 والصين تطالبان برفع الحظر الظالم عن ايران
4 نيسان 2020
سوريا تدين انتهاكات كيان الاحتلال بحق الجولان المحتل
سوريا تدين انتهاكات كيان الاحتلال بحق الجولان المحتل
4 نيسان 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
وزير الصحة اللبناني يكشف حالة اللبنانيين القادمين الى بيروت
ترامب يتحدث عن علاج ‘‘عظيم‘‘ لفيروس كورونا!
رئيس وزراء بريطانيا في المستشفى بسبب كورونا
الصحة الفرنسية: تراجع الحصيلة اليومية لوفيات كورونا
وزير العلوم الايراني: الوضع العام للتعليم عن بعد ايجابي