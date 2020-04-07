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الثلاثاء 7 نيسان 2020 ساعة 08:22
في إطار التدابير الإحترازية..

الكويت تمدد حظر التجوال وتعزل منطقتين بشكل كلي

الكويت تمدد حظر التجوال وتعزل منطقتين بشكل كلي
وجاءت الخطوات الكويتية في إطار التدابير الاحترازية التي تتبعها لمواجهة فيروس كورونا المستجد المنتشر في أنحاء العالم.

وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الحكومة، طارق المزرم، بمؤتمر صحفي، إن مجلس الوزراء قرر في اجتماعه، الاثنين، مد فترة حظر التجول ساعتين إضافيتين تبدأ من الخامسة مساءً وتنتهي بالسادسة صباحاً، بدلاً من الرابعة فجراً، وفق وكالة "كونا" الرسمية.

وأضاف المزرم أن مجلس الوزراء الكويتي قرر أيضاً تعطيل جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة من الأحد 12 أبريل حتى 23 من الشهر نفسه.
ولفت إلى أنه تقرر عزل منطقتي "جليب الشيوخ" و"المهبولة" عزلاً كلياً أسبوعين، ابتداء من الاثنين، حيث تتركز العمالة الآسيوية التي ارتفع معدل الإصابة بين أفرادها بشكل أكبر من غيرها خلال الأيام الماضية.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب وزارة الصحة بشأن استقدام فرق طبية متخصصة لتقديم الدعم والمساندة للأطقم الطبية العاملة في الصفوف الأمامية.

محاربة تجار الإقامات

كما قرر مجلس الوزراء تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتشكيل فريق عمل لتوفير البيانات والمعلومات اللازمة وتقديم العون والمساندة لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية الكفيلة بمسألة المتسببين في وجود عمالة وهمية ومحاربة تجار الإقامات، وكذلك الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة لمنع مثل هذه المخالفات، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية.

يشار إلى أن الكويت سجلت، السبت، أول حالة وفاة بفيروس كورونا، تعود لمقيم من الجنسية الهندية يبلغ 46 عاماً، كان يتلقى العلاج في العناية المركزة عدة أيام.
وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في الكويت حتى مساء الاثنين، 665 حالة، شفي منهم 103 حالات، وفق أرقام وزارة الصحة.
رقم : 855137
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