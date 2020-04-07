أحدث العناوين :
احتمال تعليق ايفاد الحجاج الايرانيين هذا العام الى الديار المقدسة
دواء مضاد لكورونا في سوق روسيا الأسبوع المقبل
النيابة العامة السودانية: اكتمال التحقيقات في قضايا قتل المحتجين
سلطات الاحتلال تفشل في الحصول على أجهزة تنفس
الولايات المتحدة المركز الجديد لتفشي کورونا في العالم
السلطات البحرينية والانسانية المزيفة
وزير الصحة اللبناني: نحن في منتصف الطريق في مواجهة كورونا
داخلية ايران تؤكد جهوزيتها الكاملة بتأمين معدات مكافحة كورونا
التحالف الدولي يقرر الانسحاب من قاعدة "أبوغريب"
85% من المصابين بكورونا في مصر يتم شفائهم دون علاج
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
7 April 2020
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
فلسطین
الامارات
الکویت
قطر
عمان
الاردن
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
أقسام أخرى
خاص لإسلام تایمز
مقالات وتحلیلات
العالم الإسلامي
الوحدة الإسلامية
الصحوة الإسلامية
دراسات إسلامية
يوم القدس العالمي
أرشیف
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
ایران
0
الثلاثاء 7 نيسان 2020 ساعة 10:48
الادميرال سياري: لا استعراض عسكري في يوم الجيش
الاستعراض العسكري في يوم الجيش (17 نيسان /ابريل) لن يقام هذا العام وسيتم بدلا عنه تنفيذ عدة برامج تحت شعار "مدافعو الوطن- انصار الصحة".
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
855171
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
الولايات المتحدة المركز الجديد لتفشي کورونا في العالم
السلطات البحرينية والانسانية المزيفة
7 نيسان 2020
اول جلسة علنية للبرلمان الايراني بعد تفشي كورونا
7 نيسان 2020
كورونا وإدلب.. متى ستكون المعركة الفاصلة؟
7 نيسان 2020
ايران.. لا وجود 'للإستسلام' في قاموس مدرسة الحسين
6 نيسان 2020
النقاط المشتركة بين جائحة كورونا والعدوان على اليمن
6 نيسان 2020
ربيعي: صحة المجتمع، استراتيجية رئيسة لحكومة ايران
6 نيسان 2020
استعراض القوة الخيار الوحيد لأنصار الله لإنهاء الحرب باليمن
6 نيسان 2020
ما هي أهداف الولايات المتحدة من نشر الباتريوت في العراق؟
6 نيسان 2020
خارطة الطريق الجديدة لفصائل المقاومة في العراق
4 نيسان 2020
ايران .. اكثر من 600 الف تعبوي يشاركون بعمليات مكافحة كورونا
4 نيسان 2020
مجموعة الـ 77 والصين تطالبان برفع الحظر الظالم عن ايران
4 نيسان 2020
سوريا تدين انتهاكات كيان الاحتلال بحق الجولان المحتل
4 نيسان 2020
أحدث العناوين
احتمال تعليق ايفاد الحجاج الايرانيين هذا العام الى الديار المقدسة
دواء مضاد لكورونا في سوق روسيا الأسبوع المقبل
النيابة العامة السودانية: اكتمال التحقيقات في قضايا قتل المحتجين
سلطات الاحتلال تفشل في الحصول على أجهزة تنفس
الولايات المتحدة المركز الجديد لتفشي کورونا في العالم
السلطات البحرينية والانسانية المزيفة
وزير الصحة اللبناني: نحن في منتصف الطريق في مواجهة كورونا
داخلية ايران تؤكد جهوزيتها الكاملة بتأمين معدات مكافحة كورونا
التحالف الدولي يقرر الانسحاب من قاعدة "أبوغريب"
85% من المصابين بكورونا في مصر يتم شفائهم دون علاج
طالبان توقف مشاركتها في محادثات تبادل السجناء
أمريكا تبدأ تجربة لقاح جديد لمواجهة كورونا
السندات الدولية لآرامكو السعودية تواصل تسجيل الخسائر
عدد حالات العزل الذاتي يبلغ 46 ألف شخص في كوريا الجنوبية
اول جلسة علنية للبرلمان الايراني بعد تفشي كورونا
كورونا وإدلب.. متى ستكون المعركة الفاصلة؟
مستشفى في العاصمة الليبية يتعرض لقصف صاروخي
الادميرال سياري: لا استعراض عسكري في يوم الجيش
توغل محدود لآليات الإحتلال شمال غزة
كندا تعلن تسجيل 52 وفاة جديدة بسبب كوورنا
الأكثر قراءة
ألمانيا.. ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 73522
ترامب يناقش مع اردوغان مواجهة كورونا
ترامب: أمريكا ستمر بأسبوعين عصيبين للغاية
حاكم نيويورك: معركة كورونا الأصعب لم تبدأ بعد
عدد وفيات كورونا في إسبانيا يتخطى حاجز العشرة آلاف
سقوط 4 قذائف هاون على قرية شمال شرقي ديالى
أمريكا تشدد عقوباتها على سوريا
ارتفاع في أعداد الوفيات والمصابين بفيروس كورونا في ألمانيا
ماكرون يهاتف الرئيس العراقي.. ماذا دار بينهما؟
خبر سار تزفه الصحة العالمية للسوريين بشأن ’كورونا’
24384 حالى إصابة جديدة بالكورونا في أميركا
أربع دول تنسحب عسكرياً من العراق
روسيا تدعو لاستمرار المشاورات مع إيران حول العراق
صورة/ آخر مسمار في النعش السعودي بالجوف
الصحة العالمية: عدد المصابين بكورونا في العالم يتجاوز الـ750 ألفا
واشنطن لرعاياها في العراق... الرجوع ليس بالمجان!
روحاني يعلن إنخفاض انتشار كورونا بجميع محافظات ايران
ما حقيقة دخول كورونا الى المنطقة الخضراء في بغداد؟
أول حالات شفاء من كورونا عبر علاج البلازما
فرنسا تواجه وضعا طبيا غير مسبوق أمام كورونا
الأخبار الساخنة
فيديو ينشر لاول مرة للشهيد قاسم سليماني باللغة العربية
لماذا تنفي أمريكا إسقاط طائرتها العسكرية في افغانستان؟
حاتمي: سنسد الفراغ الذي خلّفه الشركاء الاجانب في قطاع السيارات
الأكثر بحثًا
كربلاء المقدسة تعلن غدا عطلة رسمية
ليبيا تعلق الدراسة بسبب مخاوف من كورونا
إخترنا لکم
وزير الصحة اللبناني يكشف حالة اللبنانيين القادمين الى بيروت
ترامب يتحدث عن علاج ‘‘عظيم‘‘ لفيروس كورونا!
رئيس وزراء بريطانيا في المستشفى بسبب كورونا
الصحة الفرنسية: تراجع الحصيلة اليومية لوفيات كورونا
وزير العلوم الايراني: الوضع العام للتعليم عن بعد ايجابي