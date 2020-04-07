اول جلسة علنية للبرلمان الايراني بعد تفشي كورونا

وترأس الجلسة العلنية نائب رئيس البرلمان الايراني مسعود بزشكيان في غياب رئيسه علي لاريجاني الذي يتلقى العلاج بعد اصابته بفيروس كوفيد 19.

وافتتحت الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي بحضور ثلثي اعضائه البالغ عددهم 290 نائبا.



ومن المقرر ان يحضر الجلسة البرلمانية اليوم كل من وزير الداخلية عبدالرضا رحماني فضلي ووزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي سعيد نمكي لتقديم تقارير حول آخر الاوضاع في المناطق المنكوبة بالسيول ومعالجة مرضى كورونا.



كما من المقرر ان يقدم كل من رئيس منظمة التخطيط والميزانية محمد باقر نوبخت، وممثل مقر مواجهة فيروس كورونا في القوات المسلحة تقارير عن الدعم الحكومي للمواطنين في فترة الحجر الصحي، وآخر الاجراءات التي التي اتخذتها القوات المسلحة الايرانية لتقديم الخدمات الى المصابين بفيروس كورونا.