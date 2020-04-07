أمريكا تبدأ تجربة لقاح جديد لمواجهة كورونا

فبحسب تصريحات رئيس الأطباء في هيئة الأركان المشتركة، العميد بول فريدريشس، فإن عملية تطوير اللقاح الجديد قد تستغرق عدة أشهر.



وقال فريدريشس في مؤتمر صحفي "بدأنا اختبار اللقاح اليوم... لكن لا يمكنك القول أن اللقاح (النهائي) بات قاب قوسين أو أدنى. ستستغرق العملية شهورا وليس أسابيع".



وأشار إلى أنه يتم اختبار عدة أنواع من اللقاح في وقت واحد، والتي "يتم اختبارها بأمان حتى الآن على الحيوانات". بعد ذلك، إذا تم إثبات سلامة اللقاح، فسيبدأ الاختبار على مجموعة صغيرة من الناس، وإذا نجح، على مجموعة أكبر.



هذا وتخطى عدد حالات الوفاة في الولايات المتحدة الـ10 حالات حتى يوم أمس الاثنين، بحسب ما أعلنته جامعة "جونز هوبكنز".



وحث البيت الأبيض، اليوم، المواطنين على تجنب الذهاب إلى المتاجر والصيدليات خلال الأسبوعين القادمين، إلا لحالات الضرورة القصوى، حيث من المتوقع أن يتفاقم الوباء في البلاد، بحسب "fox2".



كما وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا من أن بلاده تدخل "مرحلة ستكون مروعة فعلا"، مع "أرقام سيئة جدا" بالنسبة لعدد الضحايا.



وانتشر الفيروس حتى الآن في 208 دول ومناطق حول العالم، ورغم أن الصين هي بؤرة تفشي المرض ولكنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره، ولم تعد لديها أية إصابات تذكر كما أن الوفيات لم تتخط حاجز 3331 حالة وفاة.