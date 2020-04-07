طالبان توقف مشاركتها في محادثات تبادل السجناء

وكتب المتحدث السياسي باسم طالبان، سهيل شاهين، في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر يلقي فيها اللؤم على إدارة الرئيس الأفغاني، أشرف غني، في تأخير عملية إطلاق سراح السجناء: "لن يشارك فريقنا الفني في لقاءات عقيمة مع الأطراف ذات الصلة اعتبارا من الغد".



ويجري الطرفان، طالبان والحكومة الأفغانية، محادثات في كابل منذ الأسبوع الماضي سعيا لوضع اللمسات النهائية على تبادل السجناء الذي كان يفترض أن يتم في 10 مارس.



وأشار متين بيك، أحد أعضاء فريق التفاوض الحكومي إلى أن الإفراج عن السجناء تأخر لأن طالبان تطالب بإطلاق سراح 15 "قياديا كبيرا"، مضيفا أنه "لا يمكننا أن نفرج عن قتلة شعبنا .. لا نريدهم أن يعودوا إلى أرض المعركة وأن يسيطروا على ولاية ما بأكملها".



وأكد بيك أن الحكومة مستعدة للإفراج عن ما يصل إلى 400 سجين، غير قيادي، من طالبان، كبادرة حسن نية مقابل خفض "كبير" للعنف، لكن طالبان رفضت العرض.



ووقعت واشنطن اتفاقا مع طالبان أواخر شهر فبراير الماضي نص على أن تفرج الحكومة الأفغانية، غير الموقعة للاتفاق، عن 5 آلاف سجين من طالبان، وأن يفرج "المتمردون" بدورهم عن ألف سجين من قوات الحكومة.



وتعهدت واشنطن في الاتفاق بسحب قواتها والقوات الدولية بالتدريج من أفغانستان بحلول يوليو العام المقبل، شرط أن تبدأ طالبان بمحادثات مع كابول وأن تعطي ضمانات أخرى.