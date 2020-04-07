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الثلاثاء 7 نيسان 2020 ساعة 11:22

داخلية ايران تؤكد جهوزيتها الكاملة بتأمين معدات مكافحة كورونا

داخلية ايران تؤكد جهوزيتها الكاملة بتأمين معدات مكافحة كورونا
وقال عبدالرضا رحماني فضلي، في كلمته أمام النواب خلال الجلسة المفتوحة اليوم الثلاثاء، إننا في مرحلة نستطيع تقييمها بأن جميع المسؤولين والاجهزة التنفيذية تحظى بالوعي والتفهم ويتم التنسيق الكامل فيما بينها بشكل جيد للغاية حول هذا الموضوع بفضل التكاتف على الصعيد الوطني والمحافظات.

واضاف: انه في بدايات العمل على مكافحة تفشي الفيروس كانت هناك نقاط ضعف الا ان وزارة الصحة تقف حاليا على أهبة الاستعداد في مجالات المعلومات وتأمين الامكانيات والمعدات بشكل كامل.

وتابع: إن الشؤون المرتبطة تتم بالتنسيق بين الاجهزة التنفيذية في البلاد والنتيجة ان المسار حول إدارة هذا الموضوع واضح للجميع سواءً المسؤولين والشعب حيث استطاع تقديم الدعم بشكل كبير بفضل رفع مستوى الوعي والالتزام بالشؤون الصحية.
رقم : 855187
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