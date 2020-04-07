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الثلاثاء 7 نيسان 2020 ساعة 11:51

احتمال تعليق ايفاد الحجاج الايرانيين هذا العام الى الديار المقدسة

احتمال تعليق ايفاد الحجاج الايرانيين هذا العام الى الديار المقدسة
وقال رشيديان في تصريح: نأمل في الحد من وباء فيروس كوفيد 19 مع بداية موسم الصيف ، ولكن في نفس الوقت أعددنا أنفسنا لظروف وسيناريوهات مختلفة.

واوضح انه استنادا الى مذكرة التفاهم الموقعة مع السعودية فان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستوفد خلال موسم الحج القادم 87 ألف و550 ألف ما بين حاج وطواقم الخدمة، مضيفا: وفي هذا الصدد ، تم الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بإبرام عقود الإسكان والتغذية والمشتريات وكذلك المسائل المتعلقة بأسطول الصحة والتأمين واسطول نقل الحجاج.

وتابع رشيديان قائلا: اذا انتهت أزمة كورونا، واتخذ قرار بإقامة مناسك الحج وإرسال جميع حصة ايران من الحجاج حسب الاتفاق، فبالإضافة إلى مراعاة الظروف الفنية والتشغيلية المختلفة ، فسيتم دراسة القضية من الناحية الفنية والعملية، وسيتم ايفاد الحجاج بعد إجراء الفحوصات وتقييم الحالة البدنية لهم.

واردف يقول: في هذا الصدد، يستمر الاتصال مع وزارة الحج السعودية، وقد قامت منظمة الحج والزيارة بإعداد وتجميع بروتوكولات صحة الحجاج من مرحلة الفحص الطبي والايفاد والنقل والاقامة والطعام والتموين ومناسك الحج في ضوء انتشار فيروس كورونا.

واوضح رئيس منظمة الحج والزيارة: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية هي واحدة من الدول الرائدة في الحفاظ على صحة الحجاج بين الدول الاسلامية وتعاون في اقامة مراسم الحج، وتمتلك خبرة غنية اكتسبتها منذ عدة سنوات، مع وجود كوادر طبية قوية وتوافر العيادات والمستشفيات المتخصصة وإنشاء شبكة رعاية صحية رافقت الحجاج منذ بداية ارسال القوافل حتى عودتها من هذه الزيارة المعنوية.

حول استمرار ازمة كورونا وعدم قدرة السعودية على تهيئة الظروف المناسبة لحضور جميع حجاج الدول الاسلامية، وتقليل اعداد الحجاج، قال رشيديان: في هذه الحالة، ووفقا للخطط التي وضعت فان الأشخاص المعرضون للخطر والذين يعانون من أمراض مزمنة ومشكلات التي يعاني منها كبار السن، لن يتم إرسالهم في هذه الزيارة المعنوية هذا العام وسيتم تأجيل إرسالهم إلى العام المقبل.

واشار رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية الى ان نحو 51 ألف شخص سجلوا عن طريق المنظومة الالكترونية لغرض ايفادهم الى الحج العام الجاري.
رقم : 855196
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