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الثلاثاء 7 نيسان 2020 ساعة 17:11

العراق... النصر يكشف عن طلب لاستبدال عدنان الزرفي

العراق... النصر يكشف عن طلب لاستبدال عدنان الزرفي
وقال النائب عن الائتلاف فلاح الخفاجي إن ائتلاف النصر وكذلك الزرفي طلب تواقيع شخصية من رؤساء الكتل بشأن استبدال رئيس الوزراء المكلف.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء المكلف مستعد ولديه القدرة الكاملة على الانسحاب من التكليف إذا كان هناك إجماع شيعي على تغييره،مؤكداً عدم وجود إجماع على استبدال رئيس الوزراء المكلف بمرشح جديد.

وكان النائب عن كتلة الحكمة النيابية حسن فدعم أكد وجود اتفاق على إرسال مرشح جديد بديلاً عن المكلف الى الرئيس العراقي.

وقال فدعم إن"القوى السياسية اجتمعت يوم أمس في منزل زعيم تحالف الفتح هادي العامري، وبحضور كل من رئيس ائتلاف دولة القانون، ورئيس تيار الحكمة ، وزعيم حركة عطاء وبعض الشخصيات الشيعية الأخرى، وجرى خلال الاجتماع مناقشة تكليف الزرفي لرئاسة الوزراء".

وأضاف أن"الاجتماع تمخض عن الاتفاق على اختيار بديل عن رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي وإبلاغ رئيس الجمهورية بكتاب رسمي".

وأضاف أن "جميع القوى الشيعية،بما فيها النصر وسائرون، قد اتفقت على إيجاد بديل عن الزرفي وابلاغ رئيس الجمهورية بذلك"، مؤكداً "نحن الآن أمام ثلاثة خيارات، إما انتظار انتهاء مدة تكليف الزرفي، أو رفض البرلمان عقد جلسة استثنائية أو يقدم الزرفي اعتذاره عن التكليف".

ورفض كل من تحالف الفتح وائتلاف دولة القانون وكتلة العقد الوطني، وكتلة النهج الوطني، تكليف الزرفي من الرئيس برهم صالح، وعدت ذلك تجاوزاً على جميع السياقات الدستورية والأعراف السياسية.

وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، السبت، عن تسلم الأخير المنهاج الوزاري المقدم من رئيس مجلس الوزراء المكلف عدنان الزرفي.
رقم : 855236
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