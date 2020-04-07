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الثلاثاء 7 نيسان 2020 ساعة 17:16

استنفار في صفوف الحرس الثوري الايراني... ما الذي يحدث؟

استنفار في صفوف الحرس الثوري الايراني... ما الذي يحدث؟
وافاد مراسلنا في طهران: بانه في هذه الازمة كباقي الازمات التي شهدتها البلاد دخل الحرس الثوري في ايران بقدراته وامكانياته وطاقاته البشرية لمواجهة هذا الفيروس الذي اقام الدينا ولم يقعدها.

ويقول قادة حرس الثورة انه تم تعتبئة جميع الطاقات لديه بما فيها البشرية واللوجستية لمواجهه كورونا منذ اليوم الاول، ووضع كل مشافيه الثابتة والميدانية لعلاج المصابين
ناهيك عن دخول منظمة التعبئة الشعبية (البسيج) التابعة للحرس في مضمار انتاج المعقمات والاقنعة الصحية حيث تقوم حاليا بانتاج 3 ملايين كمامة صحية يوميا.

ولاشك انه واحدة من اهم هذه الاجراءات الناجعة الذي يقوم بها حرس الثورة السلامية هو اجراء مشروع الفرز الصحي لمكافحة فيروس كورونا.

وصرح العميد الدكتور احمد عبد اللهي مساعد الصحة واغاثة والتعليم الطبي في حرس الثورة الاسلامية "استطاعت الجمهورية الاسلامية باعتمادها مشروع الفرز الصحي من كبح جماح الفيروس في البلاد. تقوم بذا المشروع تقوم قوات التعبئة بالتعاون مع وزارة الصحة".

ومشروع الفرز الصحي هي عملية لا مثيل لها على مستوى العالم، وهي عبارة عن عملية فحص وتشخيص ما اذا كانت هناك اصابات في صفوف المواطنين، سواء حضورياً او عبر الانترنيت والهاتف.
رقم : 855237
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