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الثلاثاء 7 نيسان 2020 ساعة 17:42

خطيب الأقصى: يتوجب على الاحتلال إطلاق سراح كافة الأسرى

خطيب الأقصى: يتوجب على الاحتلال إطلاق سراح كافة الأسرى
وطالب صبري في بيان له اليوم الثلاثاء (7-4) بشأن جائحة وباء كورونا، المؤسسات القانونية والحقوقية جميعها أن تسعى لحماية الأسرى وإطلاق سراحهم.

ووجه رسالة إلى الأسرى في سجون الاحتلال: "أيها الأسرى الأبطال أيتها الأسيرات الماجدات، إننا من بيت المقدس نحييكم ونشد على أياديكم، وندعو الله العزيز الجبار أن يحميكم من هذا الوباء ويرعاكم، فالثبات الثبات أيها الأبطال حتى يفرج الله الكرب عنا وعنكم".

وذكّر خطيب الأقصى الموسِرين والمقتدرين ماليًّا أن يبادروا بإخراج زكاة أموالهم في هذه الأيام وعدم انتظار حلول شهر رمضان المبارك، مطالبًا الحكومات والمؤسسات الإغاثية تحمُّل مسؤولياتها تجاه المتضررين والمعوزين، وثمّن جهود المبادرين بجمع التبرعات العينيةِ والنّقدية بالقدس وسائر فلسطين، للتَّخفيف عن المعوزين والمتضررين، والمساهمة في دعم المستشفيات والعيادات وبيوت الإيواء للمسنين.

كما وطالب الدول العربية والإسلامية إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والموقوفين على خلفية الرأي والفكر، وخصَّ بالذكر العلماء والدعاة الذين يقبعون في ظروف سيئة وسجون لا تصلح للنفس البشرية.
رقم : 855243
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