الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 7 نيسان 2020 ساعة 17:51

وزير الصحة اللبناني يثمن دور المجتمع المدني في مواجهة كورونا

وزير الصحة اللبناني يثمن دور المجتمع المدني في مواجهة كورونا
إلتقى ​وزير الصحة​ العامة ​حمد حسن​ مجموعة من المتطوعين، في ​وزارة الصحة العامة​، الذين يتلقون التدريب لمواكبة من هم في ​الحجر المنزلي​ من كبار السن أو من الذين لا يستخدمون التكنولوجيا، وذلك من خلال تلقي الإتصالات عبر الخط الساخن للوزارة، وتقديم المساعدة على تعبئة الإستمارات الإلكترونية المطلوبة والخاصة بمرضى ​كورونا​ أوالمشتبه بإصابتهم بسبب عوارض يعانون منها.

وثمن حسن "​العمل التطوعي​ الذي يعكس أبهى صور التضامن بين أبناء الوطن الواحد"، مؤكدا "محورية دور المجتمع الأهلي والمدني في مواكبة الإجراءات الرسمية التي تقوم بها ​الحكومة​ والوزارات المختصة لمواجهة مخاطر تفشي وباء كورونا".
رقم : 855246
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الولايات المتحدة المركز الجديد لتفشي کورونا في العالم
الولايات المتحدة المركز الجديد لتفشي کورونا في العالم
السلطات البحرينية والانسانية المزيفة
السلطات البحرينية والانسانية المزيفة
7 نيسان 2020
اول جلسة علنية للبرلمان الايراني بعد تفشي كورونا
اول جلسة علنية للبرلمان الايراني بعد تفشي كورونا
7 نيسان 2020
كورونا وإدلب.. متى ستكون المعركة الفاصلة؟
كورونا وإدلب.. متى ستكون المعركة الفاصلة؟
7 نيسان 2020
ايران.. لا وجود
ايران.. لا وجود 'للإستسلام' في قاموس مدرسة الحسين
6 نيسان 2020
النقاط المشتركة بين جائحة كورونا والعدوان على اليمن
النقاط المشتركة بين جائحة كورونا والعدوان على اليمن
6 نيسان 2020
ربيعي: صحة المجتمع، استراتيجية رئيسة لحكومة ايران
ربيعي: صحة المجتمع، استراتيجية رئيسة لحكومة ايران
6 نيسان 2020
استعراض القوة الخيار الوحيد لأنصار الله لإنهاء الحرب باليمن
استعراض القوة الخيار الوحيد لأنصار الله لإنهاء الحرب باليمن
6 نيسان 2020
ما هي أهداف الولايات المتحدة من نشر الباتريوت في العراق؟
ما هي أهداف الولايات المتحدة من نشر الباتريوت في العراق؟
6 نيسان 2020
خارطة الطريق الجديدة لفصائل المقاومة في العراق
خارطة الطريق الجديدة لفصائل المقاومة في العراق
4 نيسان 2020
ايران .. اكثر من 600 الف تعبوي يشاركون بعمليات مكافحة كورونا
ايران .. اكثر من 600 الف تعبوي يشاركون بعمليات مكافحة كورونا
4 نيسان 2020
مجموعة الـ 77 والصين تطالبان برفع الحظر الظالم عن ايران
مجموعة الـ 77 والصين تطالبان برفع الحظر الظالم عن ايران
4 نيسان 2020
سوريا تدين انتهاكات كيان الاحتلال بحق الجولان المحتل
سوريا تدين انتهاكات كيان الاحتلال بحق الجولان المحتل
4 نيسان 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
وزير الصحة اللبناني يكشف حالة اللبنانيين القادمين الى بيروت
ترامب يتحدث عن علاج ‘‘عظيم‘‘ لفيروس كورونا!
رئيس وزراء بريطانيا في المستشفى بسبب كورونا
الصحة الفرنسية: تراجع الحصيلة اليومية لوفيات كورونا
وزير العلوم الايراني: الوضع العام للتعليم عن بعد ايجابي