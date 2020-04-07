وزير الصحة اللبناني يثمن دور المجتمع المدني في مواجهة كورونا

إلتقى وزير الصحة العامة حمد حسن مجموعة من المتطوعين، في وزارة الصحة العامة، الذين يتلقون التدريب لمواكبة من هم في الحجر المنزلي من كبار السن أو من الذين لا يستخدمون التكنولوجيا، وذلك من خلال تلقي الإتصالات عبر الخط الساخن للوزارة، وتقديم المساعدة على تعبئة الإستمارات الإلكترونية المطلوبة والخاصة بمرضى كورونا أوالمشتبه بإصابتهم بسبب عوارض يعانون منها.
وثمن حسن "العمل التطوعي الذي يعكس أبهى صور التضامن بين أبناء الوطن الواحد"، مؤكدا "محورية دور المجتمع الأهلي والمدني في مواكبة الإجراءات الرسمية التي تقوم بها الحكومة والوزارات المختصة لمواجهة مخاطر تفشي وباء كورونا".