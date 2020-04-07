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الثلاثاء 7 نيسان 2020 ساعة 17:56

السعودية تسجل أكبر حصيلة يومية لإصابات فيروس كورونا

السعودية تسجل أكبر حصيلة يومية لإصابات فيروس كورونا
واكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد الإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 272 حالة، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 2795 مصابا (منها 2139 حالة نشطة) بعد أن كانت على مستوى 2523 أمس الاثنين.

ويمثل هذا الرقم أكبر ارتفاع يومي لحصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة، ويشير إلى زيادة حادة في عدد الحالات المسجلة مقارنة مع الأيام السابقة، حيث سجل يوم 1 أبريل 157 إصابة، وفي 2 أبريل 165، وفي 3 أبريل 154، وفي 4 أبريل 140، وفي 5 أبريل 206، وفي 6 أبريل 138 حالة.

وفي غضون ذلك، أفاد العبد العالي بتسجيل 3 وفيات جديدة ناجمة عن المرض في البلاد، مبينا أن العدد العام للمتوفين وصل بذلك إلى 41.

كما ذكر أنه تم رصد 43 حالة شفاء جديدة بين المصابين بالفيروس، وبلغت حصيلة المتعافين 615 شخصا.
رقم : 855248
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