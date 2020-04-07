بريطانيا تكشف عن آخر تطورات حالة جونسون

وأضاف أن معنويات رئيس الوزراء البريطاني لا تزال مرتفعة، موضحا أن جونسون الذي نقل إلى المستشفى يوم الأحد، تلقى علاجا عاديا بالأكسجين ويتنفس دون مساعدة ولا يحتاج إلى جهاز تنفس صناعي.



وأكد المتحدث باسم رئاسة الوزراء: "حالته لا تستدعي استخدام جهاز تنفس صناعي أو أي دعم تنفسي آخر".



وكان مكتب بوريس جونسون، قد أفاد يوم الاثنين بأن الأخير نقل إلى غرفة العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية جراء إصابته بفيروس كورونا.



وأكد مكتب رئيس الوزراء أن وزير الخارجية دومينيك راب سيتولى مهام رئيس الوزراء مؤقتا "بقدر الضرورة".