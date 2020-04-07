الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 7 نيسان 2020 ساعة 18:58

رغم تفشي كورونا الاحتلال اعتقل 357 مواطنا فلسطينيا الشهر الماضي

رغم تفشي كورونا الاحتلال اعتقل 357 مواطنا فلسطينيا الشهر الماضي
وأشارت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (نادي الأسير، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)؛ ضمن ورقة حقائق صدرت عنها اليوم الثلاثاء، إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت (192) مواطناً من القدس، و(33) مواطناً من رام الله والبيرة، و(45) مواطناً من الخليل، و(19) مواطناً من جنين، ومن بيت لحم (3) مواطنين، فيما اعتقلت (23) مواطناً من نابلس، ومن طولكرم (11) مواطنين، و(18) مواطناً من قلقيلية، أما من طوباس فقد اعتقلت خمسة مواطنين، إضافة إلى(8) مواطنين من غزة.

وأضافت المؤسسات، أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ حتّى نهاية شهر آذار 2020، قرابة (5000) أسير، منهم (41) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال قرابة (180) طفل، والمعتقلين الإداريين لما يقارب (430)، وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة (92) أمراً إدارياً، بين جديد وتجديد لأسرى سبق أن صدر بحقهم أوامر اعتقال إداري.

وتتفاقم التخوفات الحاصلة على مصير الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مع انتشار فيروس كورونا، يرافق ذلك مماطلة متعمدة من إدارة السجون في توفير الإجراءات الوقائية اللازمة داخل أقسام الأسرى، إضافة للاكتظاظ الموجود في السجون، والذي بدوره يخلق بيئة مثالية لانتشار الفيروس، ما قد يؤدي لإصابة أعداد هائلة من الأسرى، خاصة مع إعلان إدارة سجون الاحتلال عن إصابة سجانين، وحجر آخرين.

وعمدت ادارة سجون الاحتلال على فرض إجراءات تنكيلية بحق الأسرى، منها قرارها بسحب أصناف عديدة من "الكانتينا" تشمل أنواع منظفات تعد من الضروريات في هذه المرحلة، وخلال شهر آذار تم حجر أربعة معتقلين فلسطينيين فيما تسمى "عيادة سجن الرملة" بسبب الاشتباه في إصابتهم بفيروس (كورونا)، بعد الكشف عن وجود مصاب داخل مركز تحقيق "بتاح تكفا" حيث تواجدوا فيه.

وأكد الأسرى الأربعة أنهم لم يخضعوا لأخذ عينات، واقتصر فحصهم على قياس درجة حرارتهم مرتين في اليوم فقط، ومع كل التخوفات الراهنة إلا أن قوات الاحتلال تواصل عمليات الاعتقال اليومية بحق المواطنين، وتقوم مباشرة بعد اعتقالهم بوضعهم في الحجر.

وجددت مؤسسات الأسرى مطالباتها بالتدخل العاجل للإفراج عن أسرى في سجون الاحتلال لاسيما المرضى وكبار السن والأطفال والمعتقلين الإداريين، وضرورة وجود لجنة دولية محايدة تُشارك في معاينة الأسرى وطمأنة عائلاتهم، ودعوة أخرى للصليب الأحمر بالقيام بدور أكثر فعالية في التواصل مع الأسرى، وعائلاتهم، والضغط على إدارة سجون الاحتلال بتوفير الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار الفيروس بين الأسرى، وتوفير وسيلة اتصال بين الأسرى وعائلاتهم في ظل وقف زيارات العائلات والمحامين.
رقم : 855267
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الولايات المتحدة المركز الجديد لتفشي کورونا في العالم
الولايات المتحدة المركز الجديد لتفشي کورونا في العالم
السلطات البحرينية والانسانية المزيفة
السلطات البحرينية والانسانية المزيفة
7 نيسان 2020
اول جلسة علنية للبرلمان الايراني بعد تفشي كورونا
اول جلسة علنية للبرلمان الايراني بعد تفشي كورونا
7 نيسان 2020
كورونا وإدلب.. متى ستكون المعركة الفاصلة؟
كورونا وإدلب.. متى ستكون المعركة الفاصلة؟
7 نيسان 2020
ايران.. لا وجود
ايران.. لا وجود 'للإستسلام' في قاموس مدرسة الحسين
6 نيسان 2020
النقاط المشتركة بين جائحة كورونا والعدوان على اليمن
النقاط المشتركة بين جائحة كورونا والعدوان على اليمن
6 نيسان 2020
ربيعي: صحة المجتمع، استراتيجية رئيسة لحكومة ايران
ربيعي: صحة المجتمع، استراتيجية رئيسة لحكومة ايران
6 نيسان 2020
استعراض القوة الخيار الوحيد لأنصار الله لإنهاء الحرب باليمن
استعراض القوة الخيار الوحيد لأنصار الله لإنهاء الحرب باليمن
6 نيسان 2020
ما هي أهداف الولايات المتحدة من نشر الباتريوت في العراق؟
ما هي أهداف الولايات المتحدة من نشر الباتريوت في العراق؟
6 نيسان 2020
خارطة الطريق الجديدة لفصائل المقاومة في العراق
خارطة الطريق الجديدة لفصائل المقاومة في العراق
4 نيسان 2020
ايران .. اكثر من 600 الف تعبوي يشاركون بعمليات مكافحة كورونا
ايران .. اكثر من 600 الف تعبوي يشاركون بعمليات مكافحة كورونا
4 نيسان 2020
مجموعة الـ 77 والصين تطالبان برفع الحظر الظالم عن ايران
مجموعة الـ 77 والصين تطالبان برفع الحظر الظالم عن ايران
4 نيسان 2020
سوريا تدين انتهاكات كيان الاحتلال بحق الجولان المحتل
سوريا تدين انتهاكات كيان الاحتلال بحق الجولان المحتل
4 نيسان 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
وزير الصحة اللبناني يكشف حالة اللبنانيين القادمين الى بيروت
ترامب يتحدث عن علاج ‘‘عظيم‘‘ لفيروس كورونا!
رئيس وزراء بريطانيا في المستشفى بسبب كورونا
الصحة الفرنسية: تراجع الحصيلة اليومية لوفيات كورونا
وزير العلوم الايراني: الوضع العام للتعليم عن بعد ايجابي