السلطات الصينية ترفع حظر الخروج من ووهان

وفي ليلة 8 أبريل / نيسان، فتحت السلطات الطرق المؤدية من المدينة وسمحت للناس بمغادرة المدينة بالسيارة.



وسجلت الصين اليوم الثلاثاء حصيلة يومية خالية من الوفيات بفيروس كورونا، وهذه هي أول مرة يحدث فيها ذلك، منذ بدء نشر أعداد المصابين والموتى يوميا في يناير/كانون الثاني.



يذكر أن السلطات قد اتخذت إجراءات صارمة لمنع الناس من دخول أو مغادرة المدينة الصناعية، التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة في وسط الصين.



وكانت الأسر ملزمة بعدم مبارحة منازلها، وجرى إيقاف خدمات الحافلات وسيارات الأجرة، ولم يُسمح سوى لمتاجر المستلزمات الأساسية بالبقاء مفتوحة.