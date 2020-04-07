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الثلاثاء 7 نيسان 2020 ساعة 20:48

بوتين: أزمة كورونا لم تصل إلى ذروتها بعد

بوتين: أزمة كورونا لم تصل إلى ذروتها بعد
وقال بوتين، خلال اجتماع حكومي عقده اليوم الثلاثاء حول تطورات الأوضاع المتعلقة بفيروس كورونا في روسيا: "لم يتم تجاوز ذروة الوباء حتى الآن. وعلينا الاستفادة من خبرات الدول الأخرى، ومن بالغ الأهمية الآن تفادي الأخطاء التي ارتكبها الآخرون والتعلم منها واستخلاص الاستنتاجات اعتمادا على المجتمع الطبي والعلمي".

وشدد بوتين على أن الإجراءات التي يتم تخاذها يجب أن تكون متكافئة مع خطورة الوضع الناجم عن الجائحة، موضحا أن الأولوية الأهم تتمثل في "ضمان أمن وصحة مواطني روسيا"، وأكد في هذا السياق ضرورة مراقبة مجريات الأحداث الخاصة بهذه الأزمة بأدق صورة ممكنة.

وطلب الرئيس الروسي خلال الاجتماع، من رؤساء الأجهزة المعنية إبلاغه بسير الجهود الرامية إلى إيجاد وسائل الوقاية من المرض، بما في ذلك العمل على تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد.

وسجلت في روسيا حتى اليوم الثلاثاء 7497 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 58 وفاة و494 شفاء، وتم رصد غالبية المصابين في موسكو حيث بلغ هذا العدد 5181 شخصا.
رقم : 855286
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