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الثلاثاء 7 نيسان 2020 ساعة 21:47

السيد نصر الله يؤكد على المشاركة في حملة اجتماع القلوب

السيد نصر الله يؤكد على المشاركة في حملة اجتماع القلوب
وقال السيد نصر الله: ان فكرة اجتماع القلوب عرضها عدد من العلماء من انحاء العالم ووافقنا عليها وهي فكرة جيدة للدعاء لتعجيل فرج الإمام المهدي والانتهاء من وباء كورونا.

وجدد سماحته الشكر لكل المسؤولين في الدولة وكل الوزارات المعنية وكل الناس الذين يخوضون في لبنان معركة وباء كورونا الذي يتهدد حياة الجميع.

وقال: نخص بالشكر وزارة الصحة والأطقم الطبية التي تعمل في مواجهة هذا الوباء لسلامة اللبنانيين.

وأضاف: وصلتني رسائل عدة من قبل الأطباء المسلمين وغيرهم من الكوادر الطبية وهي بنفس ما قاله رجال المقاومة في رسالتهم، موضحا: أقول لكم وصلتني رسالتكم وسمعت مقالتكم وأنتم بعد الله الأمل.

ونوه الى انه تصادف في 9 نيسان شهادة السيد محمد باقر الصدر وأخته وهو كان فيلسوفاً إسلامياً ومرجعاً دينياً مجمع على نبوغه

وقال السيد نصر الله: السيد محمد باقر الصدر قال ذوبوا في الإمام الخميني كما ذاب هو في الإسلام أي ان يذوب الناس بولاية الإمام وقيادة الإمام.

وأوضح: أعظم شاهد على اخلاصه وتفانيه هو عندما انتصرت الثورة الإسلامية في ايران اعتبر السيد الصدر أن الإمام الخميني حقق هدف الأنبياء والحلم الذي كان يسعى له السيد محمد باقر الصدر

وتابع: أعظم ما في الإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر هو إخلاصه للأمة وتفانيه الكامل حيث لا يوجد ذات ولا اعتبارات شخصية بل كانت حياته كلها لله.
رقم : 855296
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