جونسون لا يزال في غرفة العناية المركزة

وقال مكتب جونسون، مساء الثلاثاء: "حالة رئيس الوزراء مستقرة وهو لا يزال في غرفة العناية المركزة لكي يبقى تحت رقابة دقيقة. وهو في مزاج جيد".



وأعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، مساء 5 أبريل، عن دخول جونسون إلى مستشفى في لندن "لإجراء فحوصات طبية في ظل استمرار الأعراض الواضحة للإصابة بفيروس كورونا عليه".



لكن مساء الاثنين أفاد مكتب جونسون بنقله إلى غرفة العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية، حيث تم تزويده بالأكسجين لمساعدته على التنفس.



وطلب جونسون الذي أعلن يوم 27 مارس الماضي إصابته بفيروس كورونا المستجد، من وزير الخارجية، دومينيك راب، تولي مهام القائم بأعمال رئيس الوزراء البريطاني خلال هذه الفترة.