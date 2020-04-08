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الأربعاء 8 نيسان 2020 ساعة 08:43

زعيم اليسار التونسي يهاجم ‘‘سعيّد‘‘ بسبب كورونا

زعيم اليسار التونسي يهاجم ‘‘سعيّد‘‘ بسبب كورونا
واعتبر الهمامي أنّ الإجراءات التي تتخذها الدولة التونسية في التعاطي مع أزمة كورونا، فيها ”تذبذب وتردد منذ بداية الإعلان عنها“، وفق تعبيره.

و قال الهمّامي إنّ رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد متضارب في أقواله وغير قادر على إيصال المعلومة الصحيحة ما يؤدي إلى عدة تأويلات في علاقة بما قاله في خطابه والتي خلقت أزمة فعلية بين الدولة وبين المؤسسات العامّة والخاصة، في حين يقوم رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بـ ”تلطيف“ ما يقوله الرئيس وذلك بتفسير الإجراءات الواردة حتى يتجنب إثارة الفوضى وكثرة التأويلات المغلوطة“، بحسب تعبيره.
رقم : 855380
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