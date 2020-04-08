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الأربعاء 8 نيسان 2020 ساعة 09:54
كورونا في كيان الاحتلال: وفاة 71 والإصابات 9404
وصباح اليوم، أعلن عن وفاة سيدة (67 عامًا) في مشفى رمبام بحيفا، ومسنّ (97 عامًا) في مشفى سوروكا ببئر السبع ومسنّين في مشفى إيخيلوف بتل أبيب حسبما افاد موقع عرب 48.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
855385
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