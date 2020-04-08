كورونا في كيان الاحتلال: وفاة 71 والإصابات 9404

القدس المحتلة (اسلام تايمز) - ارتفع عدد الوفيات جراء كورونا في كيان الاحتلال "الاسرائيلي" إلى 71، بعد وفاة 6 أشخاص الليلة الماضية، في حين ارتفع عدد الإصابات إلى 9404، بحسب ما أعلنت وزارة صحّة هذا الكيان، اليوم، الأربعاء.